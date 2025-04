5 мощных антиоксидантов для здоровья глаз

Наши глаза – один из главных органов, позволяющих многое воспринимать из окружающего мира. Поэтому важно поддерживать здоровье глаз и регулярно посещать врача с целью проверки зрения. Укрепить здоровье глаз и предотвратить развитие глазных заболеваний поможет, прежде всего, сбалансированное питание.В рацион обязательно необходимо включить продукты, содержащие антиоксиданты. Согласно исследованиям, снизить риск развития заболеваний органов зрения помогают цинк, витамины E и C, лютеин и зеаксантин. Большинство полезных веществ удается получить из продуктов питания.Что нужно нашим глазамДля здоровья глаз, прежде всего, необходимо увеличить потребление антиоксидантов:1. Цинка, который обеспечивает здоровье клетчатки глаз, уменьшает прогрессирование различных глазных заболеваний. Допустимая суточная дозировка варьируется в пределах 40-80 мг. Цинк содержится в мясе, морепродуктах, овощах, бобовых, грибах, шпинате, пшеничных ростках, семенах, орехах.2. Зеаксантина и лютеина – каротиноидов с мощнейшим антиоксидантным эффектом. Эти соединения обладают способностью фильтровать синий цвет, что обеспечивает защиту рецепторов сетчатки глаз от повреждений. Лютеин и зеаксантин содержатся в яйцах, перце, листовых зеленых овощах. Определенных рекомендаций касательно суточной нормы потребления нет, специалисты советуют придерживаться средней нормы – 30-40 мг в сутки.3. Витаминов E и C, обладающих антиоксидантными свойствами и участвующие в синтезе коллагена, структурного белка. Витамин E является жирорастворимым, предотвращает повреждение свободными радикалами сетчатки глаз, рекомендуемая суточная дозировка составляет 10 мг.Витамин C человеческий организм не способен синтезировать самостоятельно, поэтому в рационе должны присутствовать продукты, содержащие этот витамин, (преимущественно свежие овощи и фрукты), оптимальная суточная дозировка составляет 90 мг.Сбалансированное питание, подразумевающее употребление продуктов с антиоксидантами поможет не только улучшить зрение, но и в целом укрепить здоровье. Также важна профилактика заболеваний органов зрения, для этого регулярно давайте глазам отдохнуть (оптимальные перерывы – 20 секунд через каждые 20 минут) и своевременно проходите обследование у врача.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки