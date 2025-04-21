Врач Вялов: бутылка кефира может ухудшить ситуацию с микрофлорой в кишечнике
Как отметил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, непереносимость лактозы может быть из-за воспаления в кишечнике, избытка бактерий, или из-за наличия сломанного гена. В стакане кефира всего около 4 граммов лактозы, поэтому он переносится намного лучше.
— При этом при этом в одном стакане молока около 200 тысяч бактерий. А в стакане кефира 20 миллиардов полезных бактерий! — отметил медик в своем блоге.
Он указал на такую проблему: открытую бутылку оставлять не хочется, надо обязательно допить. Однако в целой бутылке содержится уже 100 миллиардов полезных бактерий, что слишком много для здорового человека, не говоря уже о пациентах с проблемами в ЖКТ.
— Поэтому целая бутылка может ухудшить ситуацию микрофлоры в кишечнике, — подчеркнул эксперт
Польза молочных продуктов:
Источник кальция, необходимый для здоровья костей и зубов.
Богаты белком.
Содержат множество витаминов и минералов, включая витамин D, витамин B12, рибофлавин и фосфор.
Продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурт и кефир, поддерживают здоровье кишечника, улучшая пищеварение и способствуя росту полезной микрофлоры.
Пробиотики — живые микроорганизмы, которые оказывают положительное влияние на состояние организма, особенно на здоровье кишечника. Они часто представлены в виде добавок или содержатся в продуктах питания.
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