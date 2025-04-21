Сбои в распорядке дня – ключевая причина увеличения веса
Периоды, когда человек отклоняется от устоявшегося режима питания и физической активности, становятся критическими точками для набора веса. Такие отклонения могут быть вызваны как негативными факторами – болезнями, травмами, эмоциональными стрессами, так и положительными событиями – отпусками, праздниками, сменой места жительства или работы.
Эта концепция предлагает новый взгляд на проблему растущего ожирения в современном обществе. Несмотря на повышенное внимание к здоровому питанию и физическим упражнениям, показатели избыточного веса продолжают расти. Ученые объясняют это тем, что увеличение массы тела происходит не равномерно, а скачкообразно – именно в те периоды, когда наш привычный распорядок временно нарушается.
Физиологически эти процессы объясняются тем, что в моменты стресса или изменения режима в организме происходят гормональные изменения. Повышается уровень кортизола и инсулина, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови и усилению аппетита, особенно к высококалорийной пище. Кроме того, в такие периоды часто снижается физическая активность, что создает дополнительный дисбаланс между потреблением и расходом энергии.
Интересно, что даже кратковременные отклонения от привычного режима могут иметь долгосрочные последствия. Когда человек возвращается к обычному распорядку, вес не всегда возвращается к исходному, создавая эффект "ступенчатого" набора массы тела с течением времени. Именно эти незаметные сбои могут объяснять, почему многие люди ежегодно прибавляют по несколько килограммов.
Авторы исследования подчеркивают практическую значимость своих выводов: если ключевую роль в наборе веса играют именно короткие периоды нарушения режима, профилактика ожирения может оказаться проще, чем считалось ранее. Достаточно разработать стратегии поддержания стабильного поведения в особенно уязвимые периоды, когда привычный распорядок нарушается.
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