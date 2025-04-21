Диета с высоким содержанием жиров и сахара влияет на когнитивные функции

Новое исследование Сиднейского университета связывает жирную, сладкую диету с нарушением функции мозга. Результаты основаны на растущем массиве доказательств, показывающих негативное влияние диет с высоким содержанием жиров и сахара (HFHS) на когнитивные способности, что дополняет их хорошо известные физические эффекты.Опубликованное в International Journal of Obesity, исследование является первым, в котором на людях проверяется связь между диетами HFHS, особенно с высоким содержанием рафинированного сахара и насыщенных жиров, и пространственной навигацией от первого лица. Пространственная навигация — это способность изучать и запоминать путь из одного места в другое, процесс, который может приблизительно соответствовать здоровью гиппокампа мозга.Доминик Тран из Школы психологии факультета естественных наук руководил исследованием, которое обнаружило, что диеты HFHS оказывают пагубное воздействие на некоторые аспекты когнитивной функции. Вероятно, эти эффекты сосредоточены на гиппокампе, структуре мозга, важной для пространственной навигации и формирования памяти, а не действуют на весь мозг.«Хорошая новость в том, что мы считаем, что это легко обратимая ситуация», — сказал Тран. «Изменения в питании могут улучшить здоровье гиппокампа, а значит, и нашу способность ориентироваться в окружающей среде, например, когда мы исследуем новый город или изучаем новый маршрут домой».Исследовательская группа набрала 55 студентов университета в возрасте от 18 до 38 лет. Каждый участник заполнил анкеты, в которых указывалось потребление сладкой и жирной пищи. Также им проверяли рабочую память с помощью упражнения на запоминание чисел и регистрировали индекс массы тела (ИМТ).Сам эксперимент требовал от участников пройти по лабиринту виртуальной реальности и найти сундук с сокровищами шесть раз. Лабиринт был окружен ориентирами, которые участники могли использовать для запоминания своего маршрута. Их отправная точка и местоположение сундука с сокровищами оставались неизменными в каждом испытании.Если участники находили сокровище менее чем за четыре минуты, они переходили к следующему испытанию. Если они не находили сокровище за это время, их телепортировали к месту его нахождения и давали 10 секунд, чтобы ознакомиться с этим местом перед следующим испытанием.Седьмое испытание удалило сундук с сокровищами из виртуального лабиринта, но попросило участников найти и отметить его прежнее местоположение, основываясь исключительно на памяти. Те, у кого в рационе было меньше жира и сахара, смогли определить местоположение с большей точностью, чем те, кто потреблял эти продукты несколько раз в неделю.«После учета рабочей памяти и ИМТ, измеренных отдельно в ходе эксперимента, потребление сахара и жиров участниками оказалось надежным предиктором результатов в этом последнем, седьмом тесте», — сказал Тран.Тран сказал, что результаты подчеркивают важность правильного выбора рациона питания для поддержания здоровой работы мозга.«Мы давно знаем, что употребление в пищу слишком большого количества рафинированного сахара и насыщенных жиров повышает риск ожирения, метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых видов рака. Мы также знаем, что эти нездоровые привычки питания ускоряют наступление возрастного снижения когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста», — сказал Тран. «Это исследование дает нам доказательства того, что диета важна для здоровья мозга в раннем взрослом возрасте, в период, когда когнитивные функции обычно не повреждены».Тран отметил, что выборка, использованная в этом исследовании, не была репрезентативной для всей популяции, но полученные результаты все равно применимы к более широкому кругу лиц.«Вероятно, наши участники были немного здоровее, чем население в целом, и мы думаем, что если бы наша выборка лучше представляла общественность, влияние диеты на пространственную ориентацию, вероятно, было бы еще более выраженным», - резюмировал он.

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