Гастроэнтеролог Бакаева рассказала, откуда брать кальций, если вы не любите молоко

Гастроэнтеролог, гепатолог Софья Бакаева рассказала о пользе кальция для костей и том, из каких продуктов его можно получать — учитывая тот факт, что некоторые не любят молоко.— В костной ткани кальций содержится в виде кристаллов гидроксиапатита, которые придают костям прочность и жесткость. Это позволяет костям выдерживать большие нагрузки. Кроме того, костная ткань находится в постоянном процессе обновления, при котором старые клетки заменяются на новые. Кальций участвует в этом процессе, обеспечивая правильное соотношение разрушения и образования новых костных структур, — написала медик в своем блоге.Если кальция в организме мало, процесс его извлечения из костей ускоряется. Это снижает их плотность и прочность.Если вы не любите молочные продукты, то ищите альтернативные источники, отмечает Бакаева.Одним из лучших растительных источников кальция является листовая зеленьЕщё овощи: шпинат, капуста (особенно кале), брокколи и пастернакОбогащённое растительное молоко: соевое, миндальное или овсяное.Тофу и соевые продуктыОрехи и семенаМиндаль, семена кунжута и чиа.Чечевица, нут и фасоль также могут быть полезными источниками кальция.Некоторые фрукты, такие как апельсины и инжир, содержат кальцийПри необходимости можно использовать добавки кальция. Проконсультируйтесь с врачом!Если вы не имеете ничего против молока, то три порции молочных продуктов в сутки обеспечивают около 900–1000 мг кальция, что соответствует дневной норме для взрослых.1 стакан (200–250 мл) молока - примерно 300 мг кальция1 стакан йогурта (200 г) - примерно 250–300 мг кальция30 г твёрдого сыра - примерно 200–250 мг кальцияКальций — это один из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма.Поддержка здоровья костей и зубов (о чем было выше)Кальций участвует в процессе свертывания крови. Он необходим для активации белков, которые помогают остановить кровотечение при травмах.Кальций играет ключевую роль в сокращении мышц, включая сердечную. Он помогает передавать сигналы от нервов к мышцам, что необходимо для их нормальной работы.Кальций участвует в передаче нервных импульсов. Он помогает нейронам общаться друг с другом, что важно для координации движений и других функций.Регуляция гормонов. Кальций влияет на выделение различных гормонов и ферментов, участвующих в важных процессах, таких как обмен веществ.Поддержка сердечно-сосудистой системы. Кальций помогает поддерживать нормальное сердечное ритм и способствует здоровью сосудов.Кальций участвует в метаболизме, включая обмен жиров и углеводов.

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