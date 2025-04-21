Кардиолог Фадюхина: 12 литров пива — смертельная доза алкоголя

Врач-кардиолог Юлия Фадюхина рассказала о смертельной дозе алкоголя. По данным медика, если употребить 12 литров пива за один раз, это может привести к летальному исходу.Смертельными дозами алкоголя также считаются 4 литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома и абсента, отметила врач .Усредненный показатель смертельного количества этанола существует, утверждает медик.— Это 7–8 г этанола на килограмм массы тела, что приблизительно равно 500 мл этилового спирта для человека с массой тела 64–65 кг. В пересчете на водку это около 1200 мл, — сообщила Фадюхина.Смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота, отмечала она ранее. Концентрация алкоголя в крови в размере 4-6 промилле может привести к летальному исходу.Симптомы алкоголизма:отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;провалы в памяти;похмельный синдром;запойные периоды;появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, разрывы кожных капилляров.

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