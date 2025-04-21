Кардиолог Фадюхина: 12 литров пива — смертельная доза алкоголя
Смертельными дозами алкоголя также считаются 4 литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома и абсента, отметила врач .
Усредненный показатель смертельного количества этанола существует, утверждает медик.
— Это 7–8 г этанола на килограмм массы тела, что приблизительно равно 500 мл этилового спирта для человека с массой тела 64–65 кг. В пересчете на водку это около 1200 мл, — сообщила Фадюхина.
Смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота, отмечала она ранее. Концентрация алкоголя в крови в размере 4-6 промилле может привести к летальному исходу.
Симптомы алкоголизма:
отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
провалы в памяти;
похмельный синдром;
запойные периоды;
появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, разрывы кожных капилляров.
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