Как распознать ранние симптомы сердечной недостаточности

Некоторые симптомы, которые мы склонны списывать на усталость или погоду, могут быть сигналами сердечной недостаточности. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.Одышка при минимальной нагрузкеЕсли после подъема всего на пару этажей вы начинаете тяжело дышать и вам требуется несколько минут, чтобы восстановиться – это может говорить о слабой работе сердца.Постоянно холодные руки и стопыКогда сердечно-сосудистая система не справляется, нарушается кровообращение в капиллярах. В результате конечности мерзнут, даже в теплом помещении.Синюшность губЕще один тревожный сигнал – губы становятся не розовыми, а синеватыми. Это говорит о недостатке кислорода в крови и серьезной степени сердечной недостаточности.

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