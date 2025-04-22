Как распознать ранние симптомы сердечной недостаточности
Одышка при минимальной нагрузке
Если после подъема всего на пару этажей вы начинаете тяжело дышать и вам требуется несколько минут, чтобы восстановиться – это может говорить о слабой работе сердца.
Постоянно холодные руки и стопы
Когда сердечно-сосудистая система не справляется, нарушается кровообращение в капиллярах. В результате конечности мерзнут, даже в теплом помещении.
Синюшность губ
Еще один тревожный сигнал – губы становятся не розовыми, а синеватыми. Это говорит о недостатке кислорода в крови и серьезной степени сердечной недостаточности.
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