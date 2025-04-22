Сезонная угроза: можно ли заразиться инфекцией от клеща, если не было укуса?

Риски заражения клещевыми инфекциями возникают даже в тех случаях, когда людей не кусают, — и этому есть объяснение.С наступлением тепла начинается сезон активности клещей — переносчиков опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и эрлихиоз. Многие уверены, что риск заражения возникает только после укуса, но так ли это — может ли клещ передать инфекцию, просто ползая по коже?Может ли клещ заразить, не кусая?Как правило заражения без укусов не происходит.«Клещи переносят возбудителей инфекций в слюне и кишечнике, но для передачи болезни им нужно прикрепиться к коже, прокусить эпидермис, начать питаться кровью. В то же время нельзя с уверенностью сказать — раз клещ не присосался и не укусил, значит, человек не заболеет. Даже если не было укуса, и клещ просто попал на тело, он все равно способен инфицировать, если внутри него есть инфекция», - сказал в беседе с MedikForum.ru эпидемиолог Иван Байтяков.Почему можно заразиться инфекцией от клеща, если не было укуса:Клещ может искать наиболее удобное место для укуса несколько часов, ползая по телу. Заразиться инфекцией, которую он переносит, можно при условии, что болезнетворные возбудители попадут в микротрещины на коже или слизистых (такой риск увеличивается, когда членистоногое раздавливают при обнаружении, или трут глаза пальцами, на которых остаются клещевые выделения).«Слюна клеща иногда содержит вирусы, поэтому если на коже присутствуют ранки, царапины, расчесы, то выделяемая клещом слюна при его передвижении по телу может попасть на эти участки, давая возможность возбудителям инфекции проникнуть в организм».Можно ли не почувствовать, что клещ укусил?Да, клещи могут кусать совершенно безболезненно — в их слюне содержатся анестезирующие вещества, которые маскируют укус, и он не вызывает зуда или сильного раздражения (в отличие, например, от комариного).Где на теле клещи чаще всего кусают безболезненно:Человек может не заметить клеща, если он присосалсяв волосистой части головы,за ушами,в подмышечных впадинах,в паховой области.«Если клещ пробыл на теле до момента обнаружения 12 часов, он уже может успеть передать инфекцию».Какие болезни передаются при укусе и как быстро?Не каждый клещ заразен, но если он инфицирован, скорость передачи болезни зависит от возбудителя:Клещевой энцефалит: передается в первые минуты укуса со слюной;Боррелиоз (болезнь Лайма): передача инфекции осуществляется за период 24–48 часов после укуса;Анаплазмоз: передается через 12–24 часа ;Эрлихиоз: передается через 24–48 часов.Как понять, что укусил клещ, если его не видно?Даже если клещ уже отпал, об укусе могут говорить следующие проявления:Красное пятно с бледным центром (характерно для боррелиоза, появляется через 3–30 дней).Повышенная температура, слабость, головная боль (симптомы энцефалита или других инфекций).Зуд или небольшая припухлость в месте укуса (редко, но бывает).Что делать?Осмотреть тело: нужно искать черную точку (остаток хоботка) или красное кольцо.Если возникли подозрения — сдать анализ крови (через 10–14 дней после укуса).При появлении необъяснимой лихорадки, сыпи или неврологических симптомов, — срочно обратиться к врачу.«Наиболее опасным для человека является клещевой энцефалит, при инфицировании им крайне важно успеть ввести противоклещевой иммуноглобулин в первые трое суток (после укуса) — так вирус будет нейтрализован и не попадет в кровоток. Если не успеть, то последствия могут быть очень тяжелыми, поэтом при обнаружении клеща, даже не присосавшегося, его нужно обязательно отнести в лабораторию».

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