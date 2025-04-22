Названы самые полезные в жару напитки

Сладкую газировку в жаркие дни лучше заменять вкусными и полезными домашними напитками домашнего приготовления. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.Она рекомендовала употреблять травяные чаи и ягодные морсы без сахара. В частности, можно приготовить лавандовый, грейпфрутовый и огуречно-базиликовый лимонады.Для приготовления лавандового лимонада необходимы вода (1,5 л), сушеная лаванда (1,5 ст. л.), 2 лимона и 1/4 чашки меда.Грейпфрутовый готовится из 1,5 л воды, 400 г грейпфрута, 15-20 листиков мяты, 1/4 чашки меда.Для огуречно-базиликового лимонада нужны 1,5 л воды, 1 лайм, 2 лимона, 15-20 листиков базилика, 1 огурец и 2 ст. л. стевии.Лариса Габдулхакова отметила, что самым полезным напитком является минеральная вода без газа.«Она является холеретиком природного происхождения - улучшает отток желчи, заживляет слизистую кишечника, улучшает обмен веществ в организме. Но иногда можно побаловать себя. Помимо морсов без сахара, лимонадов и травяных чаев, можно выпить домашний квас или комбучу - пробиотические напитки, полезные для организма», — посоветовала Габдулхакова.

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