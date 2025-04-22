Ранние признаки аутизма могут проявиться у младенцев

Новое исследование показало, что нервозность, бессонница и отсутствие реакции могут быть одними из самых ранних признаков аутизма у ребенка.Исследователи сообщили в журнале Pediatric Research, что с помощью этих признаков родители могут помочь обнаружить потенциальный аутизм у ребенка в течение первого года жизни. Исследователи утверждают, что это станет значительным шагом вперед по сравнению с существующими методами диагностики, при которых аутизм обычно выявляется в возрасте от 3 до 5 лет.«Мы обнаружили, что младенцы в возрасте 9 месяцев, которые, как сообщалось, были более беспокойными, имели более сложную адаптацию, больше проблем со сном и больше задержек в достижении основных этапов развития, с большей вероятностью демонстрировали признаки раннего аутизма к 12 месяцам», — объясняет профессор Стивен Шейнкопф из Центра аутизма и нейроразвития имени Томпсона при Университете Миссури.В ходе исследования родители 332 младенцев ответили на вопросы о темпераменте и способности к адаптации своих 9-месячных детей, в том числе о том, замечали ли они у них такие проявления поведения, как частый плач, раздражительность, трудности с успокоением и трудности с адаптацией к новой обстановке.Когда младенцам исполнялся год, их родители заполняли анкету для скрининга на аутизм, в которой оценивались их коммуникативные навыки, сенсорная чувствительность и ограничительное или повторяющееся поведение.Например, в ходе скрининга определялось, реагируют ли младенцы на свои имена или их пугают громкие звуки, например, шум пылесоса.Результаты показали, что наблюдения родителей за поведением своего ребенка в раннем возрасте могут потенциально помочь обнаружить признаки аутизма и задержки развития гораздо раньше, чем считалось ранее.Исследователи предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, приведут ли эти ранние признаки к официальной диагностике аутизма.Однако исследователи утверждают, что они могут помочь выявить детей, которым может быть полезно раннее вмешательство, и расширить возможности педиатров по оценке развития младенцев.«Мы хотим, чтобы все дети развивались, будь то помощь младенцам в развитии языковых навыков, приближенных к ожидаемому уровню их возраста, или развитие ранних социальных навыков, которые помогут им преуспеть в дошкольном образовании», — сказал Шейнкопф.Исследователи также отслеживают другие показатели поведения младенцев, включая новейшие способы отслеживания детского плача.Однако команда утверждает, что родительские описания оказались ключевым инструментом в отслеживании развития младенцев.«Родители интуитивны, — говорит Шейнкопф. — Они эксперты по своим детям, и теперь мы пытаемся создать лучшие способы измерения тех вещей, которые они замечают в своих детях».Родители положительно отреагировали на эти результаты, отмечает ведущий автор исследования Эрин Андрес из Университета Миссури.«Родители часто рассказывают мне о разговорах с врачом по поводу плача младенца или трудностей с успокоением», — говорит Андрес. «Они рады видеть, что мы исследуем эту тему, и они очень заинтересованы в том, чтобы эти характеристики младенца измерялись на более ранних стадиях».

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