Иммунотерапия доказала эффективность для пожилых пациентов с онкозаболеваниями

Исследователи Центра онкологии Киммела при Университете Джонса Хопкинса опровергли распространённое мнение о сниженной эффективности иммунотерапии у пациентов старшей возрастной группы. Результаты их работы, опубликованные в журнале Nature Communications, демонстрируют, что пожилые пациенты с раком реагируют на иммунотерапевтические препараты столь же хорошо, как и более молодые люди.Клиническая статистика показывает, что большинство онкологических диагнозов ставится людям старше 65 лет. Традиционно медицинское сообщество предполагало, что возрастное ослабление иммунной системы негативно влияет на терапевтический ответ, в том числе на способность организма распознавать и уничтожать злокачественные клетки. Однако новые данные убедительно доказывают, что иммуно-онкологические препараты, в частности ингибиторы контрольных точек иммунитета, эффективны вне зависимости от возраста пациента.В исследовании приняли участие около ста пациентов, получавших лечение ингибиторами контрольных точек — препаратами, которые помогают иммунной системе более эффективно атаковать опухолевые клетки. Учёные изучили состав иммунных клеток и цитокинов (сигнальных белков иммунной системы) в крови участников, половина из которых была старше 65 лет.Интересно, что полученные данные выявили определённые возрастные особенности функционирования иммунной системы. Так, Т-лимфоциты у пожилых пациентов демонстрировали признаки большего "иммунологического опыта" — они словно уже сталкивались с различными антигенами на протяжении жизни и реагировали на новые угрозы более размеренно. Исследователи приходят к выводу, что иммунотерапия может играть особенно важную роль именно для старшей возрастной группы, компенсируя естественное возрастное снижение иммунного ответа.Актуальность данного исследования подтверждается демографическими тенденциями: население развитых стран стареет, а значит, растёт и количество пожилых пациентов с онкологическими заболеваниями. Раньше этих пациентов часто исключали из клинических испытаний новых препаратов из-за предполагаемой низкой эффективности терапии и повышенного риска побочных эффектов. Теперь же становится очевидно, что такой подход необоснован, и пожилые пациенты могут получать не меньшую пользу от инновационных методов лечения рака.Команда исследователей не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее изучение поведения иммунных клеток непосредственно в микроокружении опухоли у пациентов разных возрастных групп. Это позволит разработать более персонализированные подходы к лечению, учитывающие физиологические особенности конкретного пациента, и повысить эффективность существующих методов без увеличения риска нежелательных реакций.Иммунотерапия рака за последнее десятилетие совершила настоящую революцию в онкологии, значительно улучшив прогнозы для пациентов с различными типами опухолей. Результаты данного исследования расширяют возможности применения этого метода и дают надежду множеству пожилых пациентов, для которых ранее возможности лечения были более ограничены.

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