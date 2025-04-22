Приседания и другие упражнения, которые помогут оставаться стройными в 40+
Приседания. Это одно из лучших упражнений для укрепления нижней части тела и улучшения стабильности. Оно помогает предотвратить боли в суставах, создаёт базу для сильного, сбалансированного тела. Выполняйте три-четыре подхода по 12-15 повторений.
Ягодичный мостик. Отличное упражнение для наращивания мышечной массы и укрепления ягодиц, поясницы и корпуса. Оно также улучшает осанку, облегчает боли в пояснице. Постарайтесь выполнять его в три-четыре подхода по 12-15 повторений.
Отжимания. Они задействуют мышцы груди, плеч, трицепсов, корпуса. Одновременно отжимания улучшают осанку и устойчивость. Делайте их в три-четыре подхода по 10-12 повторений.
Выпад с шагом вперёд. Он особенно полезен для улучшения баланса и устойчивости. Это помогает с возрастом избежать падений и травм. Выполняйте выпады в три-четыре подхода по 10 повторений на каждую ногу.
«Мёртвый жук». Исследование 2024 года показало, что оно особенно полезно для улучшения стабильности позвоночника. Выполняйте это упражнение в три-четыре подхода по 12 повторений на каждую сторону.
«Переноска фермера». Простое и эффективное упражнение, которое повышает силу хвата, устойчивость корпуса и улучшает осанку. Ходите в течение 30–60 секунд по три-четыре раза.
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