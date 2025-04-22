Врач объяснил появление слизи в уголках глаз после сна

Слизь в уголках глаз образуется в результате естественного процесса, рассказал нейробиолог и офтальмолог Эндрю Хабермэн.Хаберман рассказал, что субстанция, которую можно заметить в уголках глаз после сна, является скоплением уничтоженных иммунитетом бактерий. «Поэтому, когда вы их вытираете, вы избавляетесь от потерь войны, которую вы выиграли во время ночного сна», — пошутил врач.Он уточнил, что, кроме бактерий, в этой слизи содержатся отмершие клетки кожи и слезы. Днем выделения устраняются во время моргания, пояснил Хаберман, а ночью скапливаются в уголках глаз.Специалист отметил, что допустимо небольшое количество выделений в глазах. Если они становятся обильными, меняют цвет, то это указывает на воспаление.

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