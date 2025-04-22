Не только жажда: терапевт Андреев назвал 5 признаков скрытого обезвоживания

Чувствуете усталость, головную боль или просто вам нехорошо без видимых причин? Возможно, ответ кроется в банальном, но часто недооцениваемом факторе — скрытом обезвоживании. Что это такое и как его распознать?Мы привыкли связывать обезвоживание с очевидными симптомами — сильной жаждой и сухостью во рту. Однако часто организм теряет жизненно необходимую жидкость незаметно, проявляя признаки, которые легко спутать с другими заболеваниями или просто усталостью. Какие же скрытые сигналы может подавать ваше тело, намекая о недостатке воды, «Доктору Питеру» объяснил Александр Андреев — терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Что такое обезвоживаниеЭто состояние, при котором организму не хватает воды для поддержания нормального обмена веществ, терморегуляции и работы всех органов. Причины у него бывают разные, от недостаточного потребления жидкости до отравлений и кишечных инфекций с приступами диареи или рвоты. Обезвоживание также может развиваться при хронических заболеваниях: сахарном диабете, болезнях почек и щитовидной железы.Вне зависимости от причины, обезвоживание — это крайне коварное состояние, которое способно вызывать тяжелые осложнения, вплоть до отказа жизненно важных органов и систем организма.«Отмечу, что особенно быстро негативные последствия дефицита жидкости могут проявляться у детей. Ребенок с обезвоживанием до определенного момента может вообще ни на что не жаловаться, разве что кроме слабости, а потом его состояние внезапно начинает стремительно ухудшаться. Именно поэтому так важно поддерживать водный баланс и уметь вовремя определить признаки недостатка жидкости в организме», — предупреждает эксперт.Не только жаждаГлавный и самый очевидный симптом обезвоживания — это жажда и сухость во рту. Выраженный дефицит жидкости также может приводить к развитию неврологических симптомов: головокружениям, спутанности сознания, судорогам в ногах и руках.Проблема в том, что ориентироваться только на жажду не совсем корректно. Существуют состояния, при которых человек просто не ощущает жажду. Например, в холодное время года пить хочется меньше, чем в жару, когда мы активно потеем. Чувство часто притупляется у пожилых людей из-за возрастных изменений в центре жажды, расположенном в гипоталамусе. Однако тот факт, что человеку не хочется пить, еще не означает, что пить ему не нужно. Так что помимо субъективной оценки уровня жажды необходимо оценивать состояние организма в целом.Признаки скрытого обезвоживанияВрачи выделяют широкий спектр признаков скрытого обезвоживания — от кожных изменений и проблем с пищеварением до ухудшения когнитивных функций и снижения физической выносливости.1. Изменение цвета мочиЭто один из самых информативных маркеров уровня жидкости в организме. В норме моча должна быть светло-соломенного оттенка. Если же она становится насыщенного темно-желтого или янтарного цвета, то это уже может указывать на обезвоживание. В условиях дефицита жидкости почки начинают экономить воду, в результате чего моча становится более концентрированной, что приводит к изменению цвета, а иногда и к появлению более резкого неприятного запаха.2. Снижение потоотделения даже при физнагрузкахПот — это важный инструмент терморегуляции организма. Он не дает телу перегреваться при физических нагрузках, в условиях жары или при высокой температуре, когда мы болеем. Однако, когда запасов жидкости становится меньше, функция охлаждения отключается. Организму в этот момент важнее сохранять воду для поддержки кровообращения и работы внутренних органов.Особое беспокойство должно вызвать отсутствие пота в жару или при физической активности. Это может указывать уже на выраженное обезвоживание, а также на риск теплового удара и других опасных последствий.3. ЗапорыВода играет важную роль в пищеварительных процессах. Когда ее не хватает, организму приходится забирать влагу из содержимого кишечника. Это делает кал более плотным и затрудняет его выведение. Так что частые запоры и трудности с дефекацией могут указывать на недостаточное потребление воды и хроническое обезвоживание.4. Сухость кожиКожа может пересыхать под влиянием разных факторов — от неправильного ухода до неблагоприятных внешних условий (переизбыток солнца, сухой воздух). Однако не последнюю роль здесь играет и общий уровень воды в организме. Из-за недостатка жидкости кожа теряет упругость и становится тусклой, может шелушиться и покрываться мелкими морщинками. Увлажняющие кремы и лосьоны проблемы не решают, даже при их регулярном использовании кожа остается сухой.5. Сухость глазНа обезвоживание реагирует не только кожа, но и слизистые оболочки. Пожалуй, самый характерный пример — синдром «сухого глаза». Обычно в его появлении винят постоянную работу за компьютером или недостаток влаги в помещении. Однако иногда причину стоит искать как раз во внутреннем обезвоживании. Системный дефицит жидкости приводит к снижению выработки слезной жидкости, которая в норме должна увлажнять поверхность глаза. Именно поэтому одним из важных индикаторов обезвоженности у младенцев является отсутствие слез при плаче.

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