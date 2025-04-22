Никогда не используйте старые шины для грядок: пострадает и урожай, и ваше здоровье

Куда деть старые шины? У дачников и садоводов велик соблазн пустить их в дело — на клумбы, грядки и для ландшафтного дизайна. И хотя лебеди из покрышек — это жуткая безвкусица, есть и другие веские причины, почему нельзя оставлять шины на участке.«15 идей, как использовать старые шины», «20 способов, где применить использованные покрышки» — Интернет кишит советами, но не ко всем из них стоит прислушиваться.Казалось бы, зачем выбрасывать старые шины? Можно сделать из них клумбу или грядку, соорудить качели для ребенка, дачную мебель или маленький пруд. А какие шедевры скульптуры умудряются создать некоторые умельцы!Однако путь у старых шин должен быть один — на утилизацию. Эксперт назвала четыре веские причины, почему нельзя использовать покрышки на огороде.Неприятный запах и рассадник для комаровВ клумбах и фигурках из шин скапливается вода. Эта вода застаивается, тухнет, из-за чего появляется неприятный запах. Кроме того, стоячая вода — рассадник для комаров. В ней они откладывают свои личинкиПлохой урожайПо словам профессора Натальи Слюсарь, изношенные покрышки при разрушении выделяют в почву и воздух резиновую пыль.«Эти мелкодисперсные частицы содержат токсичные химические вещества, в том числе канцерогены и тяжелые металлы. Они загрязняют почву, нарушают ее структуру и снижают плодородие», — подчеркивает эксперт.Тяжелый вред здоровьюЧтобы шины прослужили дольше, в них добавляют технический углерод и прочую химию. Эти добавки вместе с резиновой пылью попадают в организм при вдыхании.«Проникая в дыхательные пути, такая пыль способна вызвать кашель, аллергические реакции (насморк, зуд, покраснение, слезотечение). Может обостриться астма или бронхит, а в дальнейшем повышается риск сердечно-сосудистых болезней», — предупреждает профессор.Ну и не забываем про канцерогены в составе автомобильной резины. Так, одно исследование французских экологов показало, что работники шинной промышленности имеют повышенный риск рака легких из-за воздействия вредных паров, источаемых покрышками. А теперь представьте, какой букет химикатов вы будете вдыхать летом, копаясь на грядках, когда эти шины нагреются на солнце.Штраф за вред экологииЕсли последствия для урожая и собственного здоровья не убедили, возможно, денежное наказание будет более вразумительным. С 2021 года в России действует закон, который запрещает использовать шины на придомовых и земельных участках.За клумбу или лебедя из покрышки владелец участка заплатит штраф 2 тысячи рублей. А если и после этого шины останутся на участке, оштрафуют на 3 тысячи. Жечь покрышки выйдет еще дороже: штраф за это от 5 до 15 тысяч рублей. А если решите их выбросить в лесу или в любом другом месте, оштрафуют на 3-5 тысяч.Во многих городах работают пункты для бесплатной утилизации шин. Если таких у вас нет, сдать старые покрышки можно в шиномонтаж за отдельную плату или бесплатно, когда будете менять колеса.

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