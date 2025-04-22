В Роспотребнадзоре посоветовали не увлекаться диетами весной
В частности, в это время года не стоит увлекаться диетами, ведь весеннее питание должно быть разнообразным и сбалансированным. В ежедневный рацион должны входить фрукты и овощи. Кроме того, важно учитывать совместимость продуктов: так, овощной салат лучше сочетать с мясом.
Не советуют специалисты Роспотребнадзора и придерживаться вегетарианства. Мясо и продукты животного происхождения необходимы организму не реже трех-четырех раз в неделю.
Стоит уделить внимание и питьевому режиму. В весенний период нужно пить как можно больше морсов и компотов, среди чаев предпочтение лучше отдать зеленому. А вот потребление кофе и алкогольных напитков рекомендовано ограничить.
Многие считают, что весной надо пить много витаминов, однако их избыток может быть опасен.
«Категорически не следует принимать витамины без рекомендации врача. Гипервитаминоз бывает страшнее, чем авитаминоз, и приводит к нарушению минерального обмена. Он начинается с тошноты, головокружения, рвоты и приводит к тяжелым последствиям», — отметили в ведомстве.
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