Горячие батареи в теплое время года: как избыточный обогрев уничтожает нам здоровье

В период аномального тепла на улице квартиры москвичей и россиян из других областей нагреваются из-за работающего отопления до 28-30 градусов.

С наступлением теплого периода продолжающее действовать центральное или автономное отопление превращается из коммунального блага в настоящую проблему. На нее обратили внимание в Госдуме – депутаты предлагают изменить существующие критерии отключения, привязав их к погодным особенностям регионов. По их мнению, таких горячих батарей, какие сейчас можно наблюдать в квартирах столичного региона, не должно быть, если за окном царит почти июльская жара.

На самом деле находиться в перегретом помещения не только дискомфортно, это также негативно влияет на физическое и психическое здоровье. О том, чем опасен избыточный обогрев в теплый сезон, MedikForum.ru поговорил с терапевтом Ириной Андреевой.

Физиологические последствия перегрева

Нарушение терморегуляции:

Человеческий организм адаптируется к сезонным изменениям температуры. Если зимой мы нуждаемся в тепле, то летом тело естественным образом перестраивается на охлаждение. Постоянный перегрев из-за работающего отопления снижает способность организма адаптироваться к реальным погодным условиям, что повышает риски неблагополучных состояний при выходе на улицу.

Обезвоживание и сухость слизистых:

Слишком сильно нагретый воздух в помещении усиливает потерю влаги через кожу и дыхание, что способствует пересушиванию слизистых носа и глаз, повышает риски респираторных инфекций (например, когда человек оказываются в многолюдном месте, магазине или транпорте). Вдобавок это провоцирует синдром «сухого глаза», ухудшает состояние кожи и заставляет ее преждевременно стареть.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой:

В душном нагретом помещении у нас расширяются сосуды, что ведет к падению давления, головным болям, слабости. Помимо этого учащается сердцебиение – перегрев создает дополнительную нагрузку на сердце, провоцирует скачки давления.

«Кровь в натопленном помещении начинает сгущаться, из-за чего возрастает риск образования тромбов. У людей, склонных к астме и аллергии, они могут обостряться».

Влияние на психическое здоровье

Повышенная раздражительность и агрессия:

Исследования подтверждают, что в некомфортных условиях, связанны с действием жары и перегретого воздуха, увеличивается уровень кортизола (гормона стресса). В результате возникают проблемы с концентрацией внимания и рабочей продуктивностью, склонность к вспышкам раздражения и агрессии, конфликтам.

Нарушения сна:

Оптимальной температурой для сна в помещении считается диапазон 18–22 градуса. Если в комнате больше 25 градусов,

Возникают трудности с засыпанием – организм не может охладиться.
Сон становится поверхностным, что ведет к хронической усталости.

Плохое настроение, апатия:

Жара в доме сбивает биоритмы, а нехватка свежего воздуха негативно влияет на головной мозг – все это способствует чрезмерной сонливости, эмоциональной подавлености.

«Перегрев из-за работающего отопления – серьезная угроза для здоровья. Чтобы избежать последствий, важно контролировать микроклимат. В частности, нужно позаботиться об увлажнении воздуха в квартире и ее проветривании».

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