Горячие батареи в теплое время года: как избыточный обогрев уничтожает нам здоровье
С наступлением теплого периода продолжающее действовать центральное или автономное отопление превращается из коммунального блага в настоящую проблему. На нее обратили внимание в Госдуме – депутаты предлагают изменить существующие критерии отключения, привязав их к погодным особенностям регионов. По их мнению, таких горячих батарей, какие сейчас можно наблюдать в квартирах столичного региона, не должно быть, если за окном царит почти июльская жара.
На самом деле находиться в перегретом помещения не только дискомфортно, это также негативно влияет на физическое и психическое здоровье. О том, чем опасен избыточный обогрев в теплый сезон, MedikForum.ru поговорил с терапевтом Ириной Андреевой.
Физиологические последствия перегрева
Нарушение терморегуляции:
Человеческий организм адаптируется к сезонным изменениям температуры. Если зимой мы нуждаемся в тепле, то летом тело естественным образом перестраивается на охлаждение. Постоянный перегрев из-за работающего отопления снижает способность организма адаптироваться к реальным погодным условиям, что повышает риски неблагополучных состояний при выходе на улицу.
Обезвоживание и сухость слизистых:
Слишком сильно нагретый воздух в помещении усиливает потерю влаги через кожу и дыхание, что способствует пересушиванию слизистых носа и глаз, повышает риски респираторных инфекций (например, когда человек оказываются в многолюдном месте, магазине или транпорте). Вдобавок это провоцирует синдром «сухого глаза», ухудшает состояние кожи и заставляет ее преждевременно стареть.
Проблемы с сердечно-сосудистой системой:
В душном нагретом помещении у нас расширяются сосуды, что ведет к падению давления, головным болям, слабости. Помимо этого учащается сердцебиение – перегрев создает дополнительную нагрузку на сердце, провоцирует скачки давления.
«Кровь в натопленном помещении начинает сгущаться, из-за чего возрастает риск образования тромбов. У людей, склонных к астме и аллергии, они могут обостряться».
Влияние на психическое здоровье
Повышенная раздражительность и агрессия:
Исследования подтверждают, что в некомфортных условиях, связанны с действием жары и перегретого воздуха, увеличивается уровень кортизола (гормона стресса). В результате возникают проблемы с концентрацией внимания и рабочей продуктивностью, склонность к вспышкам раздражения и агрессии, конфликтам.
Нарушения сна:
Оптимальной температурой для сна в помещении считается диапазон 18–22 градуса. Если в комнате больше 25 градусов,
Возникают трудности с засыпанием – организм не может охладиться.
Сон становится поверхностным, что ведет к хронической усталости.
Плохое настроение, апатия:
Жара в доме сбивает биоритмы, а нехватка свежего воздуха негативно влияет на головной мозг – все это способствует чрезмерной сонливости, эмоциональной подавлености.
«Перегрев из-за работающего отопления – серьезная угроза для здоровья. Чтобы избежать последствий, важно контролировать микроклимат. В частности, нужно позаботиться об увлажнении воздуха в квартире и ее проветривании».
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