Россияне увлеклись безалкогольным вином: насколько безопасно его употребление

В России спрос на безалкогольное вино вырос на 40?50 процентов.Россияне увлеклись безалкогольным вином — спрос на него увеличивался на протяжении трех лет, и особенно резко вырос за последний год. Аналитики констатируют, что такой спрос отражает общемировой тренд — популярность безалкогольных напитков, считавшихся ранее исключительно спиртными, наблюдается в большом количестве стран. Чаще всего такая тенденция объясняется пропагандой ЗОЖ и развитием рынка инновационных продуктов.Любопытно и то, что пристрастие к безалкогольному вину рассматривается как социальный маркер. В российских магазинах такой напиток бывает только импортного производства, с высокой стоимостью — высокий спрос на него проявляют только более состоятельные и взрослые люди. Для сравнения: основным потребителем безалкогольного пива являются молодые люди в возрасте до 25 лет с более скромными доходами. Популярность такого пива среди россиян тоже выросла, но спрос на вино-«нулевку» превосходит его в несколько раз.Как появился безалкогольный алкогольПервые эксперименты по его производству начались в 19 веке — в 1889 году немецкие пивовары придумали выпускать слабоалкогольное пиво для рабочих (изначально ставилась цель выпускать напиток, который бы освежал, а не пьянил). Позднее в США во время «Сухого закона» начали производить пиво, содержащее полпроцента алкоголя. Технологический прорыв в производстве «безалкогольного спиртного» произошел в 70-е годы, когда появились методы вакуумной дистилляции для удаления алкоголя из вина. Но настоящий бум спроса на вино и пиво «без градуса» сформировался в 2020-е. Считается, что этому поспособствовала пандемия, разбудившая в людях страх за свое здоровье, а также появление поколения зумеров, тяготеющих к комфортной жизни без вредных привычек. В России популярности этим напиткам добавило резкое увеличение числа людей за рулем автомобиля.Как производят безалкогольные напитки?Безалкогольное пивоОстановка брожения: добавляются специальные дрожжи, не производящие алкоголь.Вакуумная дистилляция: алкоголь испаряется при низких температурах.Мембранная фильтрация: отделяются молекулы спирта через микроскопические поры.Проблема: после удаления алкоголя теряется аромат, поэтому производители добавляют хмельные экстракты.Безалкогольное виноВызывается спиртовое брожение и производится обычное вино (10–13% алкоголя).Выполняется обратный осмос, когда алкоголь отделяется под давлением через мембрану.Добавляется сусло для восстановления вкуса.Более изощренные технологии предполагают криоконцентрацию: замораживание вина с последующим удалением спирта.Плюсы и минусыПреимущества:Снижение калорий: например, в безалкогольном пиве содержится 50 ккал на 100 граммов (в обычном — 150 ккал).Антиоксиданты: в вине без алкоголя сохраняются полифенолы, полезные для сердца вещества.При употреблении «нулевки» отсутствует похмелье и нет чрезмерной нагрузки на печень.Почему такие напитки небезопасны:Содержат сахар — в некоторые напитки специально добавляют глюкозу (до 10 граммов на бокал), и увлечение такими напитками может неблагоприятно влиять на поджелудочную железу и на уровень сахара в крови, способствовать появлению неалкогольной жировой болезни печени.Фитаты, содержащиеся в безалкогольном пиве, могут мешать усвоению цинка и магния (само «нулевое» пиво в отличие от обычного не содержи в себе минералов).Психологический эффект — такие напитки критикуются врачами за то, что они закрепляют в человеке ритуал «пития», и пусть не обладают градусами, но все же ассоциируются с алкоголем: люди пьют их в том числе для того, чтобы ощутить алкогольный вкус.Специалисты предупреждают: отсутствие алкоголя в вине или пиве может способствовать их восприятию как напитков, которые не причинят вреда при употреблении в большем количестве. Это опасное заблуждение. Их употребление тоже должно быть умеренным, учитывая, какие вещества могут входить в состав. Некоторые производители «обогащают» свои напитки не только сахаром, но и не нужными организму добавками.

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