Врач Мельникова объяснила, чем может быть опасен звук урчания в животе

Урчание в животе может быть не только безобидным физиологическим процессом, но и сигналом тревожных нарушений в работе пищеварительной системы. Об этом рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова . Она пояснила, что наиболее часто урчание наблюдается у человека на голодный желудок — в этот момент организм начинает активно вырабатывать желудочный сок и стимулировать перистальтику кишечника в ожидании приема пищи. Такие звуки считаются нормальными, если не сопровождаются неприятными ощущениями.Однако в ряде случаев урчание может указывать на наличие патологий. Как отметила Мельникова, если звуки в животе сопровождаются болями, вздутием, нарушением стула, тошнотой или другими симптомами, стоит заподозрить проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это может быть гастрит, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), заболевания печени, желчного пузыря, включая холецистит, или синдром раздражённого кишечника.Также урчание может возникать при дисбактериозе — нарушении баланса микрофлоры кишечника, а также на фоне пищевой аллергии или непереносимости определённых продуктов, например лактозы или глютена. Врач подчеркнула, что паразитарные и инфекционные заболевания, такие как глистные инвазии, сальмонеллёз или дизентерия, тоже могут проявляться подобными звуками, особенно при наличии сопутствующих симптомов вроде диареи или повышенной температуры тела.Кроме того, гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова добавила, что привычка к регулярному употреблению кофе может повлиять на состояние пищеварительной системы. Резкий отказ от напитка способен вызвать так называемый синдром отмены — состояние, при котором возникают головные боли, раздражительность и нарушения работы желудка, включая урчание и дискомфорт в животе.Такие симптомы требуют внимательного отношения, особенно если становятся регулярными. В этих случаях важно обратиться к врачу для диагностики и исключения серьёзных заболеваний, а также пересмотра диеты и образа жизни.

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