Медики назвали повседневные ошибки, делающие кровь густой

Густота крови — важный показатель здоровья, и его изменения могут стать причиной серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Кардиолог Константин Крулев из Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в своем Telegram-канале рассказал, что одной из частых причин увеличения вязкости крови является повышение гематокрита — объема эритроцитов в крови. В норме этот показатель должен составлять от 35 до 45 процентов, однако различные факторы могут его нарушить.По словам врача, кровь часто становится густой у курильщиков, а также у людей, страдающих хроническими заболеваниями легких. Никотин и постоянное воспаление дыхательной системы способствуют нарушению кислородного обмена и сгущению крови. Это может быть особенно опасно в утренние часы, когда после ночного сна организм обезвожен и кровь становится более концентрированной. Врачи подчеркивают, что это время суток связано с повышенным риском инфаркта и тромбоза.Эндокринолог Зухра Павлова из клиники МГУ объясняет, что ночью человек теряет жидкость с дыханием и потом, поэтому утром важно начинать день со стакана теплой воды. Вода помогает не только восполнить утраченную жидкость, но и запускает обменные процессы, одновременно снижая концентрацию токсинов и улучшая текучесть крови.Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян также предупреждает, что потребление менее одного литра жидкости в день существенно повышает риск не только мочекаменной болезни, но и увеличивает вязкость крови. Он обращает внимание на то, что рекомендации по водному балансу всегда нужно адаптировать под индивидуальные медицинские показания.Немаловажную роль играет и питание. Токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что чрезмерное потребление сахара способствует повышению уровня глюкозы и липидов в крови. Это делает кровь более густой и создает благоприятные условия для образования тромбов. Избыток простых углеводов нарушает баланс между различными компонентами крови, что также может приводить к ухудшению циркуляции.Врачи подчеркивают необходимость поддержания водного баланса, отказа от вредных привычек и контроля за рационом питания, особенно в утренние часы, когда организм особенно уязвим к изменениям в составе крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки