Киви сжигает лишний жир: реальность или миф

Идея о «жиросжигающих» продуктах регулярно всплывает в информационном пространстве. Смузи для похудения, детокс-фрукты, суперфуды, которые «разгоняют метаболизм» — список волшебных средств постоянно пополняется.Один из частых «героев» таких историй — киви. В беседе с «?Рамблером» диетолога-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт рассказала, можно ли действительно считать его союзником в борьбе с лишним весом, или это просто красивый миф.Киви: что в составе?Химический состав фрукта делает его по-настоящему ценным компонентом здорового рациона. В 100 г мякоти содержится:витамин С — до 92–100 мг, а в кожуре — до 1273 мг/100 г по некоторым данным, что значительно выше, чем у яблок, апельсинов и даже лимонов;клетчатка — 3 г, что покрывает до 10 процентов суточной нормы;витамины группы B, в том числе B6 (пиридоксин), участвующий в регуляции обмена веществ;фолиевая кислота, важная для клеточного деления и синтеза ДНК;антиоксиданты — полифенолы, каротиноиды, лютеин;фермент актинидин, улучшающий переваривание белков, особенно животного происхождения;минералы, особенно калий (310 мг), магний, кальций.«Киви — прекрасный диетический продукт. Он помогает улучшить пищеварение, облегчить работу кишечника, нормализовать обмен веществ. Но “сжигать жир” он не может. Это миф, который часто тиражируют ради кликов и продаж», — заявила врач.Ни одно научное исследование не зафиксировало жиросжигающего действия у компонентов киви. Он не содержит соединений, подобных кофеину, капсаицину или эфедрину, которые действительно могут активизировать липолиз (расщепление жира в жировых клетках).Почему тогда киви связывают с похудением?Киви часто фигурирует в статьях и блогах про похудение — и это неслучайно. Он имеет ряд косвенных эффектов, которые действительно способствуют комфортному снижению веса:1. Низкая калорийностьВсего 45–55 ккал на 100 г делают киви отличным выбором для перекуса. Его можно есть на завтрак, после тренировки, добавлять в салаты.2. Низкий гликемический индексГИ киви — от 38 до 50 единиц (зависит от зрелости и сорта). Он не вызывает резких скачков сахара и инсулина, в отличие от более сладких фруктов.3. Клетчатка и органические кислотыКиви улучшает моторику кишечника и предотвращает запоры. Установлено, что регулярное употребление двух плодов киви в день у взрослых людей с нарушениями дефекации улучшает стул без использования слабительных, пишет PubMed Central.4. Улучшение пищеваренияФермент актинидин помогает расщеплять белки, особенно в составе мясной пищи. Это особенно актуально для людей с гипоацидным гастритом или замедленным пищеварением.5. Профилактика вздутия и газообразованияФруктолигосахариды и клетчатка нормализуют микрофлору кишечника. В результате снижаются симптомы метеоризма, часто мешающие соблюдению диеты.«Никакой фрукт не заменит вам комплексного подхода. Но если вы строите здоровое питание — киви в нем вполне может занять достойное место. Просто не ждите от него невозможного», — резюмировала эксперт.Правда ли, что кожура киви полезнее мякоти?Совершенно верно. Кожура содержит больше антиоксидантов и клетчатки, чем мякоть. Однако она покрыта микроворсинками, которые могут раздражать слизистую желудка. Поэтому ее рекомендуется есть только при отсутствии гастрита и других ЖКТ-проблем — и после тщательной мойки.«Если нет аллергии и вы хорошо переносите кожуру — ешьте киви целиком. Это даже полезнее. Но если есть гастрит или вы ощущаете дискомфорт — лучше чистить», — подчеркнула Кристина Войт.В каких случаях киви противопоказан?аллергия на актинидию — довольно распространенная среди детей.гастрит с повышенной кислотностью — особенно при употреблении натощак.синдром раздраженного кишечника — может усилить симптомы у чувствительных пациентов.тяжелые формы почечной недостаточности — из-за высокого содержания калия.Как включить киви в рацион?в утренние каши с овсянкой, амарантом или киноа,в овощные салаты с огурцом, рукколой, дайконом,в йогурты, творог, кефир,в зеленые смузи с огурцом, яблоком и шпинатом,просто как перекус между приемами пищи.Подводя итог: если вы стремитесь к снижению веса, всегда ориентируйтесь на доказательные подходы, избегайте «волшебных» схем и консультируйтесь со специалистами. Один продукт не меняет тело — это делает система.

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