Диетолог дал необычный совет для похудения

Как отметил Сапата, не стоит искать чудодейственных диет или загонять себя в жесткие рамки, отказываясь от тех или иных продуктов. Лучше акцентировать внимание на самом процессе употребления пищи. Так, диетолог посоветовал жевать каждый кусочек не менее 30 раз.Специалист пояснил, что при медленном приеме пищи организм быстрее получает сигнал о насыщении, что приводит к естественному сокращению количества съеденного. К тому же, если постоянно есть быстро, можно заполучить проблемы с пищеварением. Еще одним последствием такой привычки является лишний вес, заключил Сапата.

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