Диетолог дал необычный совет для похудения
Специалист пояснил, что при медленном приеме пищи организм быстрее получает сигнал о насыщении, что приводит к естественному сокращению количества съеденного. К тому же, если постоянно есть быстро, можно заполучить проблемы с пищеварением. Еще одним последствием такой привычки является лишний вес, заключил Сапата.
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