Ядовитый канцероген обнаружили в продающихся в России кремах

Роспотребнадзор выявил в креме популярной французской марки, приобретенном на российском маркетплейсе, опасный канцероген бензол. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Документ находится в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что Леонов еще в марте обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, выразив обеспокоенность наличием бензола — вещества, способного вызывать рак — в косметике, которая находится в продаже в России.Как указано в ответе Роспотребнадзора, закупленный образец, с маркировкой La Roche-Posay Effaclar Duo+M объемом 40 миллилитров, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза и содержит бензол.При этом другой образец, закупленный в интернет-аптеке «ЕАптека», по результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», оказался безопасным и соответствующим нормам.Ведомство сообщило, что уже направило письмо с требованием не допускать продажу указанной продукции. Также проводится мониторинг интернет-магазинов, где может реализовываться аналогичная косметика. Информация о фактах нарушений направлена в прокуратуру Москвы для возможной организации контрольных мероприятий.Ранее Bloomberg сообщил, что в креме от акне Effaclar Duo французской марки также обнаружили бензол. Как уточнялось, независимая лаборатория Valisure выявила, что перекись бензоила — активный компонент средств — может распадаться с образованием бензола. Это вещество в высоких дозах может вызвать лейкемию и другие онкологические заболевания.Компания L’Or?al, владеющая брендом, начала срочный отзыв всей линейки и пообещала разработать новую, безопасную формулу. Несмотря на заявление Агентства по охране окружающей среды США о низком риске онкологии при использовании этих продуктов, производитель решил перестраховаться.

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