Стоматолог Шелудкова рассказала, почему у «зумеров» часто нет зубов мудрости

Современные молодые люди нередко избавлены от мучений из-за прорезывания зубов мудрости. Часто у родившихся в нулевых они вовсе не появляются. Это заметили стоматологи. Почему же так происходит?По-научному зубы мудрости называются «третьи постоянные моляры». От остальных зубов их отличает одно — сроки прорезывания, которые приходятся на молодой возраст, когда человек достигает совершеннолетия.Однако стоматологи все чаще замечают, что у поколения «зумеров» зубы мудрости отсутствуют. С чем это связано, рассказывает директор детской стоматологической студии, врач-стоматолог Виктория Шелудкова.Полное отсутствие или недокомплектНа первый взгляд, действительно непонятно, какую роль играют в зубочелюстном аппарате третьи постоянные моляры. Все дело в том, что появляются они довольно поздно — в возрасте 17–25 лет, когда у человека уже сформировались постоянные зубы и заняли положенное им место в зубном ряду. Зубы мудрости нарушают этот слаженный механизм, теснят соседей, а еще причиняют своему обладателю немало проблем. Однако с точки зрения природы они ему необходимы — прежде всего для укрепления вторых моляров, их поддержки при нагрузках, связанных с пережевыванием пищи.При этом зубы мудрости прорезываются не у всех. Нередко бывает так, что они остаются в челюсти или показываются на поверхности лишь частично. Такие зубы называют «ретинированными». А в последние годы дантисты наблюдают полное отсутствие третьих постоянных моляров. Это касается молодого поколения «зумеров», у которых «восьмерки» отсутствуют полностью или наблюдается их недокомплект. Антропологи уверены, что разгадка этого феномена уходит своими корнями в глубокое прошлое.Эволюционные измененияУченые уверены, что потеря «восьмерок» обусловлена эволюцией. Все дело в питании, которое со времени появления человека разумного претерпело значительные изменения. На заре цивилизации люди употребляли в пищу большое количество твердых продуктов, прежде всего жестких стеблей, плодов с твердой мякотью и т. п. Даже приготовленное на открытом огне мясо приходилось долго и упорно жевать, поэтому «лишние» зубы в виде «восьмерок» были явно не лишними.Но постепенно необходимость в них действительно отпала. Все большее количество в рационе мягкой, термически обработанной пищи привело к уменьшению размера челюсти, в которой третьим постоянным молярам просто не нашлось места. К примеру, если сравнивать нагрузку на челюсть, которую создает кусок мяса и котлета, то разница будет очевидной, а ведь именно в механически щадящем виде мясо включают в любимый современными зумерами фастфуд. Зубочелюстной аппарат просто подстроился под эволюционные изменения, вот и все.Закладка зубов мудрости происходит во внутриутробном периоде и во многом зависит от наследственности. Если у родителей не было «восьмерок», то с высокой долей вероятности их не будет и у ребенка. Ну а заложенные в утробе, они могут остаться ретинированными, а если и прорежутся до конца, то нередко удаляются принудительно из-за возникающих проблем.Удалить нельзя оставитьДаже полностью сформированные и прорезавшиеся зубы мудрости редко остаются с человеком надолго. Ретинированные, сидящие в челюсти и не причиняющие особого беспокойства зубы стоматологи тоже обычно рекомендуют удалить, аргументируя это тем, что они могут стать причиной поражения вторых моляров, развития инфекции в полости рта и даже общих системных заболеваний.Это в долгосрочной перспективе, но и ближайшая тоже сомнительна. Одним из самых частых осложнений прорезывания является перикоронит, при котором происходит воспаление окружающих коронку непрорезавшегося зуба мягких тканей. Покрывающая коронку так называемым капюшоном слизистая краснеет, опухает, гноится, а все из-за попадающих под него частичек пищи и бактерий. К более серьезным осложнениям относят одонтогенный остеомиелит челюстей, абсцессы и флегмоны челюстнолицевой области.Кроме того, из-за отсутствия свободного места «восьмерки» нередко растут не прямо, а в стороны, двигая своих соседей, нарушая стройность ряда и провоцируя повышенную скученность зубов.Ухаживать за полостью рта при таком положении вещей становится труднее, а значит, растет риск развития кариеса и других заболеваний полости рта. Если зубы мудрости займут положение вне ряда, то это чревато нарушением функции всей зубочелюстной системы и может привести к прогрессированию болезней височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц, а также патологий неврологического характера.Еще один плюс — экономия«Зумеры» только радуются отсутствию у них зубов мудрости, ведь их удаление чревато большими денежными тратами и потерей времени. В крупных городах стоимость такой услуги стартует от 12 000 рублей и может достигать 100 000 рублей и выше в зависимости от уровня сложности. И это без учета консультации и снимков.Но и одним удалением дело может не закончиться. Особое анатомическое строение корней, затруднительный доступ, неправильно занятое в ряду положение чреваты самыми разными осложнениями после проведения операции. Такие пациенты нередко сталкиваются с кровотечением, а также альвеолитом — острым воспалением в лунке. К редким осложнениям относят перфорацию верхнечелюстной пазухи. По понятным причинам пациент вынужден заниматься своим здоровьем, залечивая последствия, а это несет за собой новые денежные и временные затраты.Рады не всеК слову, не все стоматологи уверены, что отсутствие зубов мудрости — это хорошо. Их наличие обеспечивает более полноценную функциональную деятельность всего зубного ряда, особенно если учитывать раннюю потерю первого моляра у большинства людей. Если человек потеряет и второй моляр, то сможет в будущем использовать зубы мудрости в качестве опоры при несъемном протезировании. Ну а если они отсутствуют, то сделать это будет невозможно. Так что радоваться «зумерам» пока рано.Понятно, что это зависит не от них, а вот уход и гигиена полости рта находятся в их руках. Следить за своими зубами следует с детства, а не тогда, когда появляются проблемы. Важно регулярно посещать своего лечащего врача, отслеживая любые изменения и принимая соответствующие меры. Ну а самое главное — правильно питаться, ведь от этого зависит здоровье как зубов, так и всего организма, причем как миллионы лет назад, так и сегодня.

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