Кофеманам не подходит: как работает популярная карнивор-диета и для кого она опасна
Карнивор (от англ. carnivore — «плотоядное животное») — это ограничительная диета, при которой употребляются только продукты животного происхождения. Как раз из-за отсутствия углеводов удается быстро сбросить вес.
Концепция плотоядной диеты имеет долгую историю — с первобытных времен, когда наши предки в плане питания полагались только на охоту. Однако в последние десятилетия интерес к этой диете возрос благодаря популяризации ее знаменитостями. Врач-эндокринолог, ведущий диетолог Московской клиники Елена Черная рассказала, что такое карнивор-диета, о ее преимуществах и недостатках.
Отличие карнивор-диеты от других
В норме источником энергии для организма должны быть углеводы. В процессе пищеварения они перевариваются до простых веществ — глюкозы. Это самый удобный источник энергии, который усваивается организмом и попадает в каждую клеточку. Но если глюкозы больше, чем нужно, то организм делает запасы, превращая ее в жировую ткань.
Если ограничить и тем более полностью убрать углеводы, то организм ищет другие источники энергии — переваривает жиры. Такое состояние называется кетозом. Этот процесс сформировался эволюционно, чтобы создать условия для возможности выжить в условиях дефицита углеводов.
Возникает вопрос: а чем карнивор-диета отличается от кетодиеты? На самом деле, существует множество диет, которые подразумевают ограничение углеводов и запуск кетоза. Однако главное отличие в том, что карнивор-диета полностью исключает углеводы, когда другие лишь ограничивают.
Какие продукты можно и нельзя
Ежедневное меню карнивор-диеты можно составлять из разных видов мяса: курица, индейка, говядина, баранина, свинина. Не запрещены даже экзотические деликатесы. Разнообразить рацион можно морепродуктами, яйцами, сырами, салом, сливочным и топленым маслом. Разрешено большинство продуктов животного происхождения, которые практически не содержат углеводов.
Из напитков допустимы костный бульон и чистая вода, даже без лимона. А вот чай и кофе под запретом, ведь это продукты растительного происхождения, равно как сахар и любые виды подсластителей, даже те, что не имеют калорий. Исключены на карнивор-диете любые овощи, фрукты, злаки, бобовые.
Влияние на организм
Сторонники диеты утверждают, что польза ее неоспорима. Например, благодаря отсутствию растительных антинутриентов (лектины, фитаты) снижается выраженность аутоиммунных реакций. Из-за отсутствия углеводов в рационе исключены инсулиновые пики, когда в крови эпизодически резко повышается уровень глюкозы.
У людей, склонных к вздутию живота, отмечается меньше эпизодов метеоризма, как раз из-за отсутствия углеводов в рационе.
«Однако нет долгосрочных научных доказательных исследований по поводу пользы, карнивор-диета недостаточно изучена», — обращает внимание врач.
Возможные побочные эффекты
Это ограничительная диета, то есть она запрещает группы продуктов. Исключена растительная пища, а ведь овощи и фрукты — основные источники витаминов и минералов. Поэтому длительное следование таким принципам питания приведет к дефицитным состояниям со всеми вытекающими последствиями. В целом все возможные побочные эффекты связаны с отказом от определенных продуктов:
из-за дефицита клетчатки выше риски запоров и нарушения работы кишечника;
повышение уровня холестерина в крови — как раз из-за преобладания жиров в рационе;
слабость и нарушение работоспособности — из-за отказа от углеводов, оптимального источника энергии для организма.
Кому диета противопоказана
Несмотря на все риски, карнивор-диета остается популярной. Она не требует сложных подсчетов калорий, кроме того, белок и жиры дают длительное чувство насыщения. Но следовать ее принципам можно далеко не всем. Противопоказана карнивор-диета людям:
с подагрой — высокое потребление пуринов может спровоцировать приступ;
с заболеваниями почек — избыток белка приводит к повышению креатинина в крови и рискам камнеобразования в почках;
с сердечно-сосудистыми патологиями — высокое содержание насыщенных жиров повышает уровень «плохого» холестерина;
с болезнями пищеварительного тракта — из-за отсутствия клетчатки в рационе страдает перистальтика, что может стать причиной запоров.
Запрещено следовать принципам диеты беременным и кормящим женщинам. Недостаток витаминов, минералов и других важных элементов может негативно отражаться на развитии плода, хотя достоверно неизвестны отдаленные риски для здоровья плода.
Карнивор-диета — это не вариант здорового питания. Организму человека требуются углеводы для энергетического обмена. ВОЗ рекомендует сбалансированное питание с овощами, фруктами и клетчаткой.
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