AMB: найден способ сделать йогурт полезным для диабетиков
В отличие от традиционных методов генной инженерии, вызывающих разрывы в ДНК и связанные с этим риски для клеток, Target-AID позволяет точечно изменять отдельные участки генов, не нарушая структуру генома.
«Мы можем изменять гены с почти 100%-й эффективностью и без использования ДНК других организмов. Это делает метод максимально близким к естественным мутациям», — объяснил руководитель проекта, биоинженер Кейдзи Нисида.
Методику уже успешно применили к двум промышленно значимым видам Lactobacillus, которые используются при производстве йогуртов, солений и других ферментированных продуктов. В частности, ученые отключили ген, участвующий в выработке соединения, которое может быть вредным для людей с диабетом. Результат — безопасный для диабетиков штамм бактерий, пригодный для использования в пищевой промышленности.
Важно, что такие бактерии не попадают под строгие законодательные ограничения, применяемые к трансгенным организмам. Это открывает путь к быстрой коммерциализации после прохождения стандартных проверок безопасности.
Кроме того, технология позволяет одновременно редактировать несколько генов и применять ее в фундаментальных исследованиях. В будущем ученые рассчитывают использовать свой метод для создания пробиотиков с направленным оздоровительным эффектом — от укрепления иммунитета до профилактики заболеваний, связанных с образом жизни.
«Мы надеемся, что наша работа станет шагом к новым пищевым продуктам и биодобавкам, которые будут активно поддерживать здоровье человека», — резюмирует Нисида.
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