Людям с тахикардией предложили включить в рацион три доступных продукта

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что бороться с тахикардией можно с помощью коррекции рациона. В беседе он посоветовал включить в него три доступных продукта.Рохас предложил людям с тахикардией употреблять авокадо, поскольку оно богато магнием, калием и мононенасыщенными жирными кислотами, необходимыми для правильной работы сердца. Также он призвал включить в рацион шпинат. В этом продукте содержатся магний и фолиевая кислота, которые регулируют вегетативную нервную систему, тесно связанную с сердцем.Кроме того, врач отметил, что кефир содержит пробиотики, триптофан и различные полезные бактерии, улучшающие работу кишечника и стимулирующие выработку серотонина в организме. Благодаря этому можно снизить гиперактивность сердца, которая вызвана стрессом.В заключение Рохас призвал для здоровья сердца сбалансированно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями и наладить сон.

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