Здоровье пищеварительной системы: натуральные добавки

Наша пищеварительная система включает органы желудочно-кишечного тракта и такие дополнительные органы как слюнные железы, печень, поджелудочная, желчный пузырь и проч. Неполадки в пищеварении могут возникнуть на любом его этапе. Как поддержать функции пищеварительной системы?Процесс пищеварения сложно устроен, поэтому всегда есть вероятность нарушений на любом этапе переваривания пищи и в любом месте желудочно-кишечного тракта. Интересно, что в кишечнике находится настоящая экосистема хороших и плохих бактерий, от которых зависят многие моменты здоровья (и, конечно, здоровье пищеварительной системы).Лучшие добавки для нормального пищеваренияНаиболее частые проблемы с пищеварениемКамни в желчном пузыреСиндром раздраженного кишечника (СРК)Гастрит - воспаление слизистой желудкаГастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - поражает нижний сфинктер пищевода Гастропарез - желудок не опорожняется как положеноПептические язвы - развиваются внутри слизистой желудка / верхней зоне тонкой кишкиЦелиакия – аутоиммунный недуг, при котором необходимо исключить глютенДивертикулярная болезнь - выпуклости / мешочки, которые образуются в кишечной стенкеВоспалительное заболевание кишечника - объединяющий термин для описания язвенного колита и болезни КронаКроме снижения вероятности проблем со здоровьем ЖКТ, поддержка работы пищеварения важна для здоровья на разных уровнях (усвоение питательных соединений, снижение непереносимости ряда продуктов, уменьшение образования токсинов, коррекция иммунитета и воспаления.Пищевые добавки для нормальной функции пищеваренияФерментыПищеварение начинается в желудке –там еда переваривается с помощью ферментов и кислот. Без здоровой ферментативной активности и кислотного баланса в желудке белки, жиры, углеводы и т.д. не станут расщепляться как положено.Масло перечной мятыЭтот продукт - полезная пищеварительная добавка. Оказывает успокаивающий эффект, полезен при расстройстве желудка, газах и синдроме раздраженного кишечника.Полезно знать, что это масло может ухудшить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. А значит, его полезно исключить при данной патологии пищеварения.ИмбирьДобавка считается успокаивающим средством, улучшает пищеварение. Имбирь имеет свойство облегчать тошноту и рвоту.Деглицирризинат солодки (ДГЛ)ДГЛ полезен для больных с расстройствами желудка. Также помогает уничтожать вредоносные бактерии Helicobater pylori у лиц, страдающих язвенной болезнью.ПсиллиумЭто волокна, которые наиболее полезны при запорах. Псиллиум снимает симптоматику запора, позитивно действует на баланс кишечных бактерий.ПробиотикиЭто полезные бактерии в кишечнике. Они улучшают переваривание пищи, синтезируют витамины, уничтожают патогенных агентов. Пробиотики – это ключ для обеспечения нормального баланса микробиоты в кишечнике

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