В ТПУ впервые в мире создали молекулу, определяющую рак простаты по двум маркерам

Ученым ТПУ совместно с коллегами из Москвы удалось синтезировать молекулу для диагностики и лечения рака предстательной железы нового поколения. Это соединение, в отличие от существующих предшественников, нацелено на обнаружение не одного, а двух типов биомаркеров рака. Об этом рассказали в Минобрнауки РФ.Чтобы препарат мог одновременно и находить, и лечить рак, на одну молекулу-основу «цепляют» разные по задачам радиоактивные изотопы. Всего в мире существует два таких соединения для рака простаты. Оба соединения способны обнаруживать простат-специфический мембранный антиген — это своего рода биомаркер заболевания. По нему онкологи определяют локализацию и объем новообразований.«Как правило, у одного пациента на поверхности опухоли не один биомаркер, а сразу несколько. И сейчас мы ищем новую молекулу-основу для препарата, которая будет обнаруживать не один, а сразу два биомаркера. Это простат-специфический мембранный антиген и рецептор гастрин-высвобождающего пептида. Пока зарегистрированных препаратов с такими молекулами в мире не существует», — рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Онкотераностика» Мария Ларькина.В качестве одного из кандидатов на новую основу ученые сейчас рассматривают соединение — производное мочевины и аминокислот. Синтез одной подобной молекулы занимает от двух до четырех недель и проходит в восемь и более стадий.Ученые присоединили к новой молекуле изотоп лютеция-177, который используют в терапевтических радиофармпрепаратах. Лабораторные исследования доказали хорошую стабильность и высокую эффективность.«Пока рано говорить о появлении нового лекарства. Мы находимся в самом начале исследования, где перед нами стояла задача получить устойчивое и функционально пригодное соединение. Всего мы планируем синтезировать порядка 20 молекул различной структуры, чтобы затем определить соединение с лучшими характеристиками, оценить его токсичность и только после этого перейти к клиническим испытаниям», — отмечает Ларькина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки