Объяснена опасность быстрого приема пищи и разговоров во время еды

Гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес заявил, что быстрый прием пищи и разговоры во время еды могут привести к проблемам со здоровьем.«Когда мы быстро едим или разговариваем во время еды, мы бессознательно заглатываем воздух. Он должен будет где-то выйти: либо обратно наверх в виде отрыжки, либо вниз в виде метеоризма», ? предупредил Чавес.Солидарен с ним и диетолог Хосе Камолас, высказавший аналогичное мнение и добавивший, что еще одним негативным последствием этих привычек является затруднение процесса пищеварения. Дело в том, что когда человек ест быстро, то плохо прожевывает пищу. В результате в желудок попадают большие куски, поэтому органу приходится выполнять еще и функцию зубов, объяснил он.

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