Ученые назвали способ сохранить ясность ума в преклонном возрасте

Исследователи Бирмингемского университета пришли к важному выводу о связи физической активности и когнитивных функций у пожилых людей. Результаты их работы, опубликованные в Journal of Aging and Physical Activity (JАРА), демонстрируют, что пожилые люди, ведущие активный образ жизни, значительно лучше справляются с интеллектуальными задачами даже в состоянии умственного переутомления.Первый этап исследования включал мужчин в возрасте от 52 до 79 лет с низким уровнем физической активности. Участники проходили комплексное тестирование, оценивающее их внимание, память, способность обрабатывать информацию и физические возможности. Результаты показали, что представители старшей возрастной группы (65–79 лет) демонстрировали более слабые когнитивные показатели по сравнению с более молодыми участниками (52–64 года). Эта разница становилась особенно заметной, когда испытуемые находились в состоянии умственной усталости.На втором этапе научная группа сосредоточилась на сравнении пенсионеров в возрасте 66–72 лет с разным уровнем физической активности. Исследование выявило, что физически активные пожилые люди гораздо эффективнее справлялись с когнитивными заданиями после интенсивной умственной работы, чем их малоподвижные ровесники.Профессор Самуэль Ринг, возглавлявший исследование, подчеркнул ценность комбинированного подхода, сочетающего умственные и физические упражнения. Такая методика, известная как тренировка выносливости мозга (Brain Endurance Training, BET), изначально разрабатывалась для профессиональных спортсменов, но сегодня доступна широкой аудитории через мобильные приложения и специализированные программы.Тренировка выносливости мозга включает серию упражнений, направленных на улучшение координации движений, развитие ловкости и совершенствование мелкой моторики. Регулярная практика таких упражнений способствует не только поддержанию физической формы, но и укреплению нейронных связей, ответственных за когнитивные функции.Специалисты отмечают, что с возрастом естественное снижение когнитивных и физических способностей наблюдается у большинства людей, однако этот процесс особенно ускоряется при малоподвижном образе жизни. В противовес этому, систематические физические нагрузки заметно повышают устойчивость к умственному утомлению и положительно влияют на общее самочувствие пожилых людей.Эксперты рекомендуют начинать с простых ежедневных практик, таких как пешие прогулки, плавание или занятия йогой, постепенно увеличивая интенсивность нагрузок. Важно также включать в распорядок дня задания, стимулирующие работу мозга: чтение, решение головоломок, изучение новых навыков или иностранных языков.Исследование подтверждает, что забота о физическом здоровье в пожилом возрасте – это одновременно и забота о здоровье когнитивном, что в совокупности значительно улучшает качество жизни и поддерживает независимость пожилых людей.

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