Ученые назвали продукты, разрушающие мозг

Исследования последних лет выявили тревожную связь между определенными продуктами питания и когнитивными функциями человека. Научный журнал npj Metabolic Health and Disease опубликовал результаты финских учёных из Хельсинкского университета, которые подтверждают негативное влияние ультрапереработанных продуктов не только на вес и метаболизм, но и на структуру мозга.Эксперты из Финляндии установили, что чрезмерное потребление продуктов глубокой промышленной переработки сопровождается нарушениями обмена веществ и системным воспалительным процессом. Особенно тревожно, что воспаление затрагивает участки мозга, ответственные за контроль пищевого поведения, формируя своеобразный порочный круг зависимости от нездоровой пищи.Параллельно с этим специалисты Университета Огайо выяснили, что рацион с высоким содержанием жиров способен отрицательно влиять на когнитивные функции и провоцировать воспалительные процессы в головном мозге. Этот эффект наблюдается даже при отсутствии у человека хронических метаболических расстройств, таких как ожирение или диабет.В рамках эксперимента американские ученые наблюдали за молодыми и старыми особями крыс, получавшими питание с повышенным уровнем жиров на протяжении трех суток или трех месяцев. Результаты оказались показательными – даже краткосрочное потребление подобной пищи вызвало нарушение когнитивных способностей у старых особей.У возрастных крыс всего через три дня после начала эксперимента обнаружились проблемы с запоминанием информации и воспалительные реакции в мозге. При продолжительном употреблении жирной пищи негативные изменения продолжали усугубляться.Рут Барриентос, руководитель исследования Университета Огайо, подчеркнула важный аспект: с возрастом головной мозг постепенно утрачивает способность эффективно противостоять стрессовым факторам, вызванным неадекватным питанием. Это делает его более восприимчивым к различным негативным воздействиям извне.Финские ученые отмечают, что их открытие может объяснить, почему людям, регулярно употребляющим продукты высокой степени переработки, так сложно изменить свои пищевые привычки. По мнению исследователей, полученные результаты имеют важное значение для понимания сложной взаимосвязи между питанием, ожирением и здоровьем мозга.Диетологи рекомендуют ограничить потребление жирной пищи и ультрапереработанных продуктов, отдавая предпочтение натуральным продуктам с минимальной степенью обработки. Особенно это касается людей старшего возраста, мозг которых более уязвим к последствиям неправильного питания.

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