Россиян предостерегли от употребления кетчунеза

Смесь майонеза и кетчупа, так называемый «кетчунез», может быть опасна для людей с рядом заболеваний, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.Диетолог объяснил, что в майонезе содержатся жиры, уксус, который раздражает слизистую, и сахар. При этом в кетчупе тоже много сахара. «Нашим системам обмена веществ приходится куда-то утилизировать эти жиры и сахар. Но "складывать" их некуда, потому что мы постоянно переедаем, и все "депо" заполнены», — объяснил Гинзбург и добавил, что из-за употребления кетчупа и майонеза в крови повышается уровень жирных кислот и сахара.Такой переизбыток может привести к нарушению обмена веществ, диабету и другим серьезным последствиям, предупредил он. «Кетчунез» особенно вреден для людей с заболеваниями желудка, печени и желчного пузыря, с сахарным диабетом или склонных к таковому, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, с ожирением, перечислил Гинзбург.Если хочется добавить в пищу «кетчунез», диетолог посоветовал его обычную порцию поделить на три части. Любые вредные продукты Гинзбург призвал есть не на голодный желудок и не между приемами пищи, а уже сытым и делать это медленно, наслаждаясь вкусами.В качестве альтернативы «кетчунезу» диетолог предложил использовать соусы на основе кефира или нежирной сметаны, зелени и чеснока, с небольшим количеством соли, перца, куркумы и других приправ.

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