Врач Лопатин назвал 5 причин, почему тошнит после приема витаминов

Проснулся утром, выпил капсулы с витаминами — и через полчаса вдруг накрыл приступ тошноты. Знакомая ситуация? Многие люди бросают курс именно из-за такого побочного эффекта от приема поливитаминов. Но почему так происходит?Прием витаминных комплексов многие связывают с заботой о здоровье, бодростью и хорошим самочувствием. Но бывает и наоборот: после витаминов человек чувствует себя только хуже и сталкивается с неприятными симптомами. Один из самых частых — приступы тошноты. Разбираемся, почему БАДы и витамины могут вызывать тошноту? Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, назвал пять возможных причин.1. Прием препаратов на голодный желудокМногие витамины и микроэлементы могут оказывать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, особенно если принимать их натощак. Они раздражают слизистые органов ЖКТ, что вызывает боль в желудке и тошноту.Например, такой эффект дает витамин C. Аскорбиновая кислота активирует выработку желудочного сока, что может усиливать раздражение слизистой. Особенно ярко это может проявляться у пациентов с повышенной кислотностью желудка, гастритом, склонностью к изжоге.Жирорастворимые витамины (A, D, E и K) также не рекомендуется принимать на голодный желудок. Это не только может спровоцировать тошноту, но и снижает усвоение веществ. Лучше сочетать их с небольшим количеством жиросодержащих продуктов: рыбой, яйцами, молочной продукцией, кусочком авокадо.2. Слишком высокая дозаТошнота — стандартный побочный эффект, который может возникнуть при передозировке большинства витаминов и микроэлементов. Прежде всего это касается жирорастворимых витаминов. В отличие от водорастворимых веществ, они не выводятся с мочой настолько быстро, могут накапливаться в организме и оказывать токсичное влияние на печень. Соответственно, возрастает риск гипервитаминоза — переизбытка тех или иных веществ. Например, длительный прием больших доз витамина помимо тошноты может провоцировать головные боли, рвоту, головокружения, шелушение и сухость кожи.Водорастворимые витамины также могут быть далеко не так безобидны, если речь идет о неадекватной дозировке. Например, продолжительный прием витамина C в дозе от 1000 мг в день и выше способен вызывать тошноту, боли в животе, изжогу и другие нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.3. Много БАДов одновременноРиск возникновения тошноты и других побочных эффектов возрастает при приеме нескольких витаминных комплексов одновременно. Когда речь идет об одном или двух монопрепаратах, контролировать прием сравнительно легко. Однако, если человек принимает сразу три, пять и более разных комплексов, следить за дозировками отдельных веществ может быть достаточно сложно.Яркий пример — витамин D, который в холодное время года часто пьют для поддержки иммунитета. Его профилактическая доза для взрослых в среднем составляет 600–800 ME. Допустим, это кажется человеку недостаточным, и он назначает сам себе препарат в дозировке 2000–5000 ME, а сверху еще и принимает несколько поливитаминных комплексов, куда также входит это вещество. С большой долей вероятности это приведет к передозировке или даже развитию гиперкальцемии — критическому повышению уровня кальция в крови.4. Непереносимость компонентовИногда провокатором тошноты может быть не сам витамин, а вспомогательные компоненты в его составе: ароматизаторы, красители, прочие пищевые добавки. Чаще это касается разнообразных жевательных витаминов, БАДов в формате капсул или пастилок. Особенно уязвимы к ним могут быть люди со склонностью к аллергиям. В их случае лучше выбирать препараты с простым составом, понятной маркировкой и без лишних добавок.5. Некачественный препаратБАДы не проходят обязательные клинические испытания и не имеют высоких требований к сертификации. Недобросовестные производители могут этим пользоваться и выводить в продажу продукцию сомнительного качества. Это могут быть комплексы с нестабильными формами действующих веществ или не заявленными в составе агрессивными вспомогательными добавками.Еще одна проблема — несоответствие дозировок. Фактическое содержание компонентов может быть как ниже, так и значительно выше заявленного. Если же мы говорим о покупке витаминов на маркетплейсах, то нельзя исключать и риск подделок препаратов известных брендов.Что делать, если тошнит от витаминовНе начинайте прием витаминов без консультации с врачом.Не пренебрегайте диагностикой. Принимать витамины и минералы целесообразно только при подтвержденном анализами дефиците.Принимайте препараты строго в соответствии с инструкцией.Избегайте одновременного приема нескольких комплексов.Не покупайте витамины и БАДы на сомнительных площадках, если вы не уверены в репутации продавца.При появлении побочных эффектов обсудите этот момент с врачом, чтобы скорректировать дозу или схему приема.

