8 домашних способов облегчить весеннюю аллергию, не налегая на лекарства

Что делать, если у вас аллергический насморк, а капли для носа моментально вызывают привыкание? Вот что советуют врачи.Ох уж эти весенние капризы погоды: не знаешь, как с ними одеваться. Слегка оголишься и вот уже, простывшая, идешь в аптеку за каплями от насморка. Я всегда прошу самые дешевые: все равно действующее вещество у них у всех одинаковое. Но оказалось, что бюджетные варианты разобрали.«Остались только за 370 рублей, сейчас сезон аллергий. Поэтому я капли летом покупаю, они в это время дешевле», — поделилась советом аптекарь.Аллергикам, конечно, сейчас непросто. С одной стороны, ходить с постоянным насморком из-за пыльцы невыносимо. С другой стороны, сосудосуживающие капли для носа вызывают привыкание.Врачи советуют готовиться к сезону аллергий заранее: проконсультироваться с аллергологом, чтобы он подобрал подходящие антигистаминные препараты. Кроме того, облегчить это непростое время можно с помощью этих способов.Носите на улице маски с клапаномЗащитная маска с клапаном N95 (или KN95) считается более эффективной, чем обычная медицинская. Она задерживает до 95% частиц, включая бактерии, вирусы, споры и пыльцу. Кроме того, клапан уменьшает скопление влаги под маской.Отслеживайте активность пыльцы в сервисе «Яндекс Погода» и обязательно надевайте маску, если слышите, что в вашем дворе стригут газон.Закройте окна«Мы рекомендуем всегда держать окна дома и в машине закрытыми, чтобы ограничить воздействие уличной пыльцы в помещении», — рассказал порталу Today доктор Дэйв Стакус.Хорошо, если в этом случае в доме есть кондиционер. Главное, не забывать менять фильтры. Эксперты советуют устанавливать в домашние кондиционеры воздушные фильтры HEPA.Чаще мойте голову и меняйте одеждуПыльца оседает на одежде, коже и волосах. Поэтому врачи советуют людям, страдающим сезонной аллергией, обязательно снимать дома уличную одежду и принимать душ перед сном.«В противном случае вы будете заносить пыльцу в свой дом и постель, где она будет раздражать вас всю ночь», — говорит аллерголог Пурви Парих.То же касается и питомцев: после прогулки собаку следует искупать или протереть ее шерсть, чтобы уменьшить количество пыльцы в доме.Держите постельное белье в чистотеЧтобы удалить аллергены, стирать белье советуют при температуре не ниже 60 °C и не реже одного раза в неделю. Кроме того, стоит купить чехлы на матрас, чтобы в нем не завелись пылевые клещи.Пользуйтесь солевым раствором для носаПочаще промывайте нос соленой водой, это поможет уменьшить отек и воспаление слизистой, восстановить ее нормальную работу и вымыть пыльцу из носовой полости. Кроме того, полезно полоскать водой с солью рот.Пейте больше водыДостаточное количество жидкости увлажнит раздраженную слизистую. По мнению экспертов, около восьми стаканов воды в день будет достаточно.Попробуйте увлажнители воздухаПаровые увлажнители воздуха помогают снять заложенность и сохранить слизистую носа увлажненной.«Но рекомендую относиться к увлажнителям воздуха с осторожностью, со временем в них может скапливаться плесень», — предупреждает доктор Стукус.Врач также советует вдыхать пар, когда вы принимаете горячий душ или подышать паром над кастрюлей с кипятком.Ешьте больше медаРоль меда в лечении аллергического насморка спорная. Одни врачи говорят, что употребление в пищу аллергенов, включая местный мед, бесполезно. Однако есть исследование, в котором говорится: «Употребление меда в больших дозах улучшает общие и индивидуальные симптомы аллергического ринита и может служить дополнительной терапией при сезонном насморке».Также существуют небольшие исследования о пользе бузины. Эта ягода богата флавоноидом кверцетином, уменьшающим симптомы аллергии, включая насморк и слезотечение. Однако здесь нужно быть осторожными, поскольку и сама бузина может вызвать аллергию.

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