«Бежевые мамы»: кто они такие и за что критикуют этот тренд

«Бежевыми мамами» называют женщин, которые стремятся создать вокруг своего ребенка идеальную, по их мнению, эстетическую обстановку без ярких оттенков.Возможно, вы уже слышали это выражение – «бежевая мама». Этот тренд сегодня имеет множество поклонниц в лице матерей, которым крайне важно, чтобы их дети росли в красивой среде, в которой (как они считают) не должно быть ничего яркого и разноцветного. Цветные игрушки, одежду или предметы интерьера они считают безвкусными, вызывающими, вульгарными, «колхозными», и стремятся к тому, чтобы все вокруг было в приглушенных «мягких» тонах, которые, на их взгляд, выглядят эстетичными и «дорогими». Многие «бежевые мамы» тяготеют не только к подобной эстетике в домашнем интерьере — им важно, чтобы в их жизни вообще не было никакой чрезмерности и некрасивости. Такие мамы придирчиво выбирают одежду, мебель и предметы домашнего быта только «правильных» тонов в духе минимализма и стремятся к тому, чтобы их вкусовым предпочтениям соответствовали не только их личные вещи, но и вещи (а также поведение) детей, супругов. Если ребенку дарят что-то яркое и разноцветное, они стремятся избавиться от этого или переделать (например, перекрасить). Пастельная обстановка, согласно их убеждению, не вызывает стресса, не раздражает психику, делает детей более спокойными. Их соцсети заполнены фотографиями, демонстрирующими идиллию в подобной цветовой гамме: бежевые, песочные, серые оттенки, натуральные материалы, никаких кислотных расцветок и «лишних» деталей.Признаки того, что ребенок получает «бежевое» воспитаниеВсе игрушки монохромные — никаких ярких пластиковых машинок или кукол в разноцветных платьях, только деревянные конструкторы и мягкие ткани нейтральных оттенков.Минимализм в интерьере — детская комната выглядит как каталог мебельного магазина: никаких плакатов, наклеек, беспорядка, все стерильно чисто, а главное, гармонично.Контроль над эмоциями — ребенка с раннего возраста приучают к «тихим» играм без громкого смеха.Избегание «дешевых» развлечений — никаких аттракционов, мультиков с резкой графикой.Откуда это взялосьСчитается, что тренд на «бежевых мам» задала американская дива Ким Кардашьян после того, как показала репортерам свой дом. Звезда провела экскурсию по своему особняку, и оказалось, что его интерьер практически однотонный. Многим женщинам захотелось, чтобы их жилье тоже выглядело в таком стиле «тихой роскоши», даже несмотря на огромную разницу в доходах. Добавили популярности этой тенденции блогеры. Соцсети наполнились фотографиями, на которых женщины стремились выглядеть так, чтобы не уступать своим видом потомственным леди. Эта мода на все минималистичное и неяркое, символизирующее красивую дорогую жизнь представителей элиты распространилась по всему миру.Почему критикуют «бежевый» трендНа первый взгляд, такой подход кажется осознанным и даже полезным: возникает меньше визуального шума и больше порядка, дети приучаются не «беситься», а вести себя «достойно».Но у него есть и обратная сторона.Дефицит сенсорного опыта:Детям для развития необходимо разнообразие: яркие цвета, разные текстуры, звуки. В «бежевом» мире ребенок лишается важных стимулов, что замедляет развитие восприятия.Подавление эмоций:Запрет на громкий смех, плач или активные игры приводит к тому, что ребенок приучается скрывать свои чувства. В будущем это может вылиться в проблемы с эмоциональным интеллектом.Искусственное ограничение мира:«Бежевых» мам подвергают наиболее сильной критике за гиперопеку — постоянное стремление ограждать детей от любых раздражителей и создание искусственной «стерильной» среды, в которой отсутствуют малейшие неприятности и раздражители, присутствующие в реальной жизни. Но дети не могут все время быть маленькими и подвластными родительскому контролю. Они растут и проявляют все больше интереса к миру, который совсем не так идеален, как созданная мамой детская комната. Если у них нет опыта реагирования на разные вещи и события в нем, это негативно сказывается на незрелой инфантильной психике.Давление на самих женщин:«Бежевые мамы» стремятся быть идеальными, а поддерживать идеальное существование, всего лишь получая зарплату на работе, очень трудно. Такие женщины страдают из-за своей чрезмерно развитой функции контроля и стресса. Они прикладывают много усилий, чтобы делать для соцсетей красивые фото, создавать эстетичную обстановку и требовать от близких соответствия «бежевой» эстетике, но этот труд во многом оказывается бессмысленным и никому не нужным.

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