В России создали новый препарат от редкой формы лейкоза

Российская компания «Фармасинтез» завершает подготовку к регистрации нового препарата Вамотиниб, предназначенного для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Это первый в стране оригинальный ингибитор тирозинкиназы третьего поколения, полностью разработанный и произведенный в России.ХМЛ — редкое злокачественное заболевание крови, которое связано с генетической мутацией. До появления современных лекарств оно считалось практически неизлечимым, однако благодаря ингибиторам тирозинкиназы пациенты сегодня живут десятилетиями. Но даже современные препараты не работают у всех: примерно у четверти больных развивается устойчивость к лечению или возникают тяжелые побочные эффекты.Новый препарат Вамотиниб нацелен именно на этих пациентов — тех, у кого развилась резистентность или непереносимость предыдущей терапии. Клинические исследования показывают, что он эффективен и обладает улучшенным профилем безопасности, особенно по части сердечно-сосудистых осложнений.

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