Почему мы полнеем после постного питания и как лучше худеть — урезая жиры или углеводы

В этом году во время Великого поста спрос россиян на постные продукты увеличился особенно существенно — на 60 процентов (по сравнению с прошлым годом).В России заметно вырос спрос на продукты и блюда без животных жиров, что подтверждают торговые сети и сервисы доставки готовой еды. Бум такого спроса пришелся на период строгого поста перед минувшей Пасхой, но и без привязки к нему можно с уверенностью говорить о сложившемся тренде – люди все чаще отказываются от животных продуктов, полагая, что это укрепляет здоровье. Кроме того, заменяя продукты животного происхождения растительными, многие стремятся избавиться от набранных за период зимнего сидения дома килограммов.Но почему, после того, как был стойко выдержан пост, можно обнаружить, что талия стала шире, а фигура в целом — полнее? Об этом MedikForum.ru поговорил с диетологом Василисой Пономаревой.«Действительно, в последнее время можно наблюдать, что постные и растительные режимы питания стали неким трендом, который позиционируется как путь к очищению организма и похудению. Однако необдуманное увлечение постными продуктами может вредить здоровью, а также давать неожиданный эффект в виде набора веса», - подтвердила диетолог.Почему можно стать полнее на постном питанииВот ключевые причины того, почему постное меню не сокращает, а прибавляет вес.Переизбыток углеводов и сахаров:Многие люди, отказываясь от животных продуктов, совершают схожие ошибки. Например, начинают злоупотреблять крупами, макаронами, хлебом — эти продукты богаты быстрыми углеводами, которые провоцируют скачки сахара и инсулина, усиливающие аппетит.Сладкими постными десертами — они кажутся менее опасными, чем классические сласти.Фруктами в больших количествах — при этом организм получает много фруктозы, которая перегружает печень и способствует жироотложению.Нехватка белка:Белок необходим для сохранения мышц и ускорения обмена веществ, а лучше всего белок усваивается организмом из животных продуктов. При его дефиците замедляется метаболизм — организм сжигает меньше калорий, а вес «стоит» или растет.«Скрытые» жиры в постных продуктах:Многие растительные продукты содержат жиры и являются очень калорийными, хоть и полезными — примером могут служить растительные масла, орехи, семечки, авокадо.Готовые постные закуски — например, растительные чипсы, соевые продукты, разнообразный веганский фастфуд — часто содержат трансжиры.Какие риски несет строго постное питаниеВозникает дефицит важных нутриентов:При таком питании может возникать нехватка витамина В12 (содержится только в животной пище) — это ведет к анемии, неврологическим нарушениям.Недостаток железа (гемового) — организм очень плохо усваивает его из растительной пищи, что также чревато развитие анемии, слабости, выпадению волос.Недостаток омега-3 жирных кислот — они содержатся в растительных источниках, но являются менее эффективными, а их нехватка грозит проблемами с мозгом и сердцем.Нехватка кальция, цинка — эти важные вещества тоже хуже усваиваются из растительной пищи.Нарушение гормонального баланса:Недостаточное употребление животной пищи способствует нехватке холестерина, который является базой для половых гормонов — такой недостаток может вызывать сбои цикла у женщин, снижение либидо.Избыток фитоэстрогенов, который может возникать в организме при слишком частом употреблении соевых продуктов, бобовых, грозит дисбалансом эндокринной системы.Проблемы с пищеварением:Когда в питании присутствуют только растительные продукты, возникает избыток клетчатки, вызывающий вздутие, синдром раздраженного кишечника.Фитаты, содержащиеся в злаках и бобовых, при регулярном потреблении нарушают всасывание минералов.Что позволяет быстрее похудеть — отказ от жиров или отказ от углеводов?«Научные исследования и практика показывают, что отказ от углеводов (низкоуглеводное питание ) в большинстве случаев приводит к более быстрому похудению, чем отказ от жиров. Однако у каждого подхода есть свои особенности».Почему работает урезание углеводов:Снижение углеводов уменьшает уровень инсулина — в результате организм переключается на сжигание жира.Происходит уменьшение аппетита — белки и жиры дольше сохраняют сытость.Происходит быстрая потеря воды.Низкоуглеводное питание особенно эффективно для людей с инсулинорезистентностью и диабетом 2 типа.Его минусы: возникает риск дефицита клетчатки, ряда витаминов группы B, может понизится уровень энергии.Что говорит наука?Метаанализ 53 исследований (опубликованный в British Medical Journal) показал: низкоуглеводные диеты дают на 2–4 кг больше потери веса за 6 месяцев, чем низкожировые. Однако через год или два разница между этими типами питания в плане похудения практически сводится к нулю. Базовым принципом для сохранения стройной фигуры по-прежнему остается контроль калорий, а для похудения — их дефицит, постулируют ученые.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки