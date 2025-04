Профессор Негребецкий: Найденная молекула может влиять на выработку дофамина

Болезнь Паркинсона - это хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит постепенная гибель нейронов, вырабатывающих дофамин, особенно, в черной субстанции мозга, что приводит к нарушению координации, равновесия, сильному тремору, способности нормально двигаться.Распространенность заболевания растет, по прогнозам, к середине века число больных в мире удвоится, достигнув примерно 25 миллионов человек. При этом заболевание неизлечимо, и ученые всего мира ведут поиск эффективного лекарства. В Пироговском университете ученые открыли вещество, которое может влиять на саму причину болезни. Об этих исследованиях "Российской газете" рассказал директор Института фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского Университета, профессор РАН Вадим Негребецкий.Как удалось найти вещество?Вадим Негребецкий: Помог случай. Мы изучали одну химическую реакцию, и в реакционной массе, помимо ожидаемого продукта, обнаружились сигналы неизвестного вещества. При повторном эксперименте картина повторилась. Нам удалось установить структуру соединения. Мы использовали данные ядерного магнитного резонанса и рентгеноструктурного анализа, так что структура определена с точностью до последнего атома.Как это соединение может помочь при лечении Паркинсона?Вадим Негребецкий: В ходе исследований мы пришли к выводу, что наш класс соединений наиболее перспективен для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Паркинсона, от которой пока нет лекарства. Поскольку эта болезнь связана с дефицитом дофамина, важно понять, как именно действует молекула. Сейчас мы изучаем ее влияние на дофаминовые рецепторы и выработку дофамина в черной субстанции мозга.Какой результат показывают первые опыты?Вадим Негребецкий: Мы смоделировали болезнь Паркинсона у лабораторных животных и изучили влияние нового соединения. Важно отметить, что мы разработали целый ряд родственных соединений с разными функциональными группами. Это позволило выбрать "лидерную" молекулу, которую мы исследовали in silico, in vitro и in vivo (на цифровых моделях живых организмов, "в пробирке" - то есть в искусственных условиях вне организма, а затем и на животных. - Прим. ред). Оказалось, что соединение действительно эффективно улучшает состояние животных. Хочу подчеркнуть, что мы создали новый класс органических соединений, ранее неизвестный науке.

