COVID-19 оставляет длительный след: иммунная система теряет половину защиты
Масштабный анализ медицинских данных выявил тревожную тенденцию: иммунная система переболевших оказалась ослаблена примерно на 50% по сравнению с людьми, не имевшими опыта заражения коронавирусом. Это означает, что миллионы людей во всем мире могут оставаться уязвимыми к различным инфекциям даже спустя длительное время после официального выздоровления.
Для исследования были проанализированы более 800 тысяч медицинских карт пациентов с различной степенью тяжести перенесенного COVID-19. Группа под руководством профессора вирусологии Джеффри Брауна из Университета Сент-Луиса пришла к выводу, что наблюдаемые изменения не являются временными, как предполагалось ранее.
"Мы фиксируем системные нарушения в работе иммунной регуляции, которые сохраняются месяцами после выздоровления", – пояснил профессор Браун.
По его словам, организм переболевших демонстрирует повышенную восприимчивость не только к повторному заражению коронавирусом, но и к широкому спектру вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.
Особую обеспокоенность у специалистов вызывает тот факт, что обычные респираторные заболевания и сезонный грипп у людей, перенесших COVID-19, протекают значительно тяжелее. Реабилитационный период после таких, казалось бы, типичных инфекций может затягиваться на недели, а риск развития осложнений существенно возрастает.
Механизм такого длительного воздействия коронавируса на иммунную систему пока изучен недостаточно. Однако исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 способен нарушать баланс иммунных клеток, подавляя выработку определенных антител и цитокинов, необходимых для полноценной защиты организма.
Медики отмечают, что после перенесенного COVID-19 наиболее уязвимыми становятся дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, наблюдается повышенный риск аутоиммунных реакций, когда собственная иммунная система начинает атаковать здоровые ткани организма.
В качестве профилактических мер ученые рекомендуют переболевшим уделять особое внимание образу жизни. Важно обеспечить полноценный сон (не менее 7-8 часов), сбалансированное питание с достаточным количеством белка и клетчатки, регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности. Дополнительно рекомендуется прием витаминов D и С, а также цинка, которые способствуют укреплению иммунитета.
Специалисты подчеркивают, что людям, перенесшим COVID-19, не следует полагаться исключительно на так называемый "переболевший иммунитет". Им особенно рекомендуется своевременная вакцинация от гриппа, пневмококка и других респираторных инфекций, а также минимизация контактов с заболевшими в периоды сезонных эпидемий.
Ожидается, что на основе полученных данных будут пересмотрены существующие протоколы реабилитации после COVID-19 и разработаны новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Врачи считают необходимым более длительное наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию, с проведением регулярной оценки состояния их иммунной системы.
Несмотря на тревожные результаты, исследователи отмечают, что восстановление иммунитета возможно при комплексном подходе к здоровью и индивидуально подобранной программе реабилитации. Однако процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от возраста пациента, наличия хронических заболеваний и тяжести перенесенной инфекции.
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