COVID-19 оставляет длительный след: иммунная система теряет половину защиты

Ученые обнаружили долгосрочное ослабление иммунитета у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Результаты исследования, опубликованные в международном журнале Immunity and Infection, свидетельствуют о значительном снижении защитных функций организма после COVID-19.Масштабный анализ медицинских данных выявил тревожную тенденцию: иммунная система переболевших оказалась ослаблена примерно на 50% по сравнению с людьми, не имевшими опыта заражения коронавирусом. Это означает, что миллионы людей во всем мире могут оставаться уязвимыми к различным инфекциям даже спустя длительное время после официального выздоровления.Для исследования были проанализированы более 800 тысяч медицинских карт пациентов с различной степенью тяжести перенесенного COVID-19. Группа под руководством профессора вирусологии Джеффри Брауна из Университета Сент-Луиса пришла к выводу, что наблюдаемые изменения не являются временными, как предполагалось ранее."Мы фиксируем системные нарушения в работе иммунной регуляции, которые сохраняются месяцами после выздоровления", – пояснил профессор Браун.По его словам, организм переболевших демонстрирует повышенную восприимчивость не только к повторному заражению коронавирусом, но и к широкому спектру вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.Особую обеспокоенность у специалистов вызывает тот факт, что обычные респираторные заболевания и сезонный грипп у людей, перенесших COVID-19, протекают значительно тяжелее. Реабилитационный период после таких, казалось бы, типичных инфекций может затягиваться на недели, а риск развития осложнений существенно возрастает.Механизм такого длительного воздействия коронавируса на иммунную систему пока изучен недостаточно. Однако исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 способен нарушать баланс иммунных клеток, подавляя выработку определенных антител и цитокинов, необходимых для полноценной защиты организма.Медики отмечают, что после перенесенного COVID-19 наиболее уязвимыми становятся дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Кроме того, наблюдается повышенный риск аутоиммунных реакций, когда собственная иммунная система начинает атаковать здоровые ткани организма.В качестве профилактических мер ученые рекомендуют переболевшим уделять особое внимание образу жизни. Важно обеспечить полноценный сон (не менее 7-8 часов), сбалансированное питание с достаточным количеством белка и клетчатки, регулярные физические нагрузки умеренной интенсивности. Дополнительно рекомендуется прием витаминов D и С, а также цинка, которые способствуют укреплению иммунитета.Специалисты подчеркивают, что людям, перенесшим COVID-19, не следует полагаться исключительно на так называемый "переболевший иммунитет". Им особенно рекомендуется своевременная вакцинация от гриппа, пневмококка и других респираторных инфекций, а также минимизация контактов с заболевшими в периоды сезонных эпидемий.Ожидается, что на основе полученных данных будут пересмотрены существующие протоколы реабилитации после COVID-19 и разработаны новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Врачи считают необходимым более длительное наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию, с проведением регулярной оценки состояния их иммунной системы.Несмотря на тревожные результаты, исследователи отмечают, что восстановление иммунитета возможно при комплексном подходе к здоровью и индивидуально подобранной программе реабилитации. Однако процесс восстановления может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от возраста пациента, наличия хронических заболеваний и тяжести перенесенной инфекции.

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