Зимой или летом? Когда лучше делать плановую операцию, рассказали хирурги

Для экстренной операции сезон не выбирают. На то она и экстренная, ведь от нее порой зависит жизнь пациента. Но если срочных показаний для помощи хирургов нет, операцию можно спланировать.Есть разные мнения насчет лучшего времени для плановой операции. Одни советуют весну или лето — якобы организм быстрее восстанавливается. Другие категорически отговаривают делать зимой — в холода и разгар сезона ОРВИ.Конечно, многое зависит от заболевания, состояния пациента и специфики операции. К тому же не стоит забывать и об индивидуальных особенностях, которые могут помешать планам — например, аллергия, которая часто обостряется весной.Так когда же лучше делать плановую операцию? Вот что говорят хирурги.По мнению Ксении Тимофеевой, врача-хирурга Клиники СПбГУ, главный критерий, на который надо ориентироваться при планировании хирургического лечения, все же не дата в календаре, а общее состояние пациента.«Действительно, существует распространенное мнение, что летом лучше воздержаться от плановых операций и перенести их на осень. Если бы мы говорили о хирургии прошлого столетия или лечебных учреждениях, оторванных от цивилизации, пожалуй, можно было бы согласиться с этим утверждением. Сейчас же, когда медицина шагнула далеко вперед и появились современные подходы к лечению пациентов, мы понимаем, что дата в календаре не играет ключевой роли в успешном исходе операции», — заверила Ксения Тимофеева.По словам Евгения Серезлеева, заведующего хирургическим отделением №?2 Гатчинской клинической межрайонной больницы, в целом для малотравматичных вмешательств, той же лапароскопии, подойдет любой сезон, у них нет существенных ограничений.А вот для открытых операций все же оптимальным временем считается ранняя осень, весна или зима. Лето действительно менее предпочтительно. Хирург объяснил, почему так.«Летом жарко, больше потоотделение — это может осложнять заживление швов, повышать риск инфицирования ран, особенно у пожилых и пациентов с лишним весом. Кроме того, ношение бандажа в жаркое время может быть некомфортным. Также летом часто бывают отпуска у персонала, что иногда сказывается на загруженности и доступности опытных специалистов», — поясняет хирург.По словам Евгения Серезлеева, осень, особенно сентябрь–октябрь, — наиболее благоприятный период. Уже нет жары, но еще нет эпидемий ОРВИ, иммунитет в норме, а организм адаптирован после лета.«Аналогично — конец весны, май. Но не во время пика цветения, если у пациента аллергия», — добавляет специалист.Зима, по мнению хирурга, тоже отличный вариант, ориентировочно за 2-3 недели до новогодних праздников и уже после каникул. Главное — не простудиться накануне вмешательства.Когда плановую операцию надо перенестиБывает так, что дата плановой операции назначена, человек настроился, сдал все обязательные в этом случае анализы, получил нужные справки, но буквально накануне слышит от врача: «Операцию переносим». А это, считайте, все надо проходить по новому кругу. Как же так?«Перед плановым оперативным вмешательством мы всегда задаем себе один вопрос: „Готов ли пациент к операции не только психологически, но и физически, на уровне всего организма?“ Плановая хирургия — не гонка, это, по сути, тонко рассчитанная медицинская стратегия. Зачастую противопоказания — не полный запрет, а временные ограничения, которые сигнализируют „сейчас не время“», — поясняет Ксения Тимофеева.Как говорит Евгений Серезлеев, есть общие противопоказания к плановой операции, которые требуют отсрочки, переноса вмешательства. К ним относятся следующие состояния:Острое инфекционное заболевание (ОРВИ, грипп, ангина, кишечные инфекции). Повышается риск осложнений от анестезии, ухудшение заживления. В этом случае операцию можно будет проводить не раньше чем через 10-14 дней после полного выздоровления. А при тяжелом течении болезни для восстановления организма может потребоваться и больше времени — до 3-4 недель.Обострение хронических заболеваний, включая бронхиальную астму, сахарный диабет, гипертонию. Операция в период нестабильного состояния может резко ухудшить течение болезни. В целом, как обращает внимание хирург, хронические болезни требуют особого внимания. Пациенты с кардиологической, эндокринной, гематологической или неврологической патологией в анамнезе обязательно должны перед операцией пройти осмотр у узкого врача-специалиста. Даже при наличии хронических заболеваний операция возможна, но только в случае, если потенциальная польза превышает риски.Нарушения свертываемости крови. К ним относятся в том числе тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови), гемофилия. Это связано с повышенным риском кровотечений во время и после вмешательства.Декомпенсация сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной систем. Организм может не справиться с операционной нагрузкой и наркозом.Беременность, за исключением экстренных и жизненно необходимых операций.Аллергия в стадии обострения, включая реакцию на медикаменты, анестетики. В этом случае операцию могут перенести на время, когда будет достигнута устойчивая ремиссия с минимальным приемом антигистаминных препаратов, а также стабилизированы дыхательные функции, если они были нарушены. Именно поэтому аллергикам не стоит планировать операции на весну, в пик цветения.«Если у пациента весной сильный поллиноз с дыхательными проявлениями — заложенностью, бронхоспазмом, то лучше перенести операцию. Если симптомы минимальны и контролируются, решение принимается индивидуально», — уточнил Евгений Серезлеев.«Действительно обострение аллергии может стать весомой причиной отложить плановую операцию, тем более если все сопровождается бронхоспазмом, затрудненным дыханием, кожными высыпаниями, отеками, лихорадкой. Весной, когда в воздухе витает пыльца, аллергики находятся в повышенной группе риска. Поэтому для пациентов с тяжелым аллергическим анамнезом плановые операции лучше назначать на осень или зиму, когда иммунная система менее раздражена. Если же речь идет о легком поллинозе, сопровождающемся лишь чиханием, небольшим насморком и покраснением глаз, и при этом симптомы контролируются препаратами, операция, как правило, возможна. Особенно если вмешательство необходимо и может быть выполнено в условиях дневного стационара, не требует длительной анестезии или сложной реабилитации», — добавляет Ксения Тимофеева.Также вмешательство могут перенести, если предоперационные анализы или обследования показали отклонения от нормы.«В этом случае мы тоже вынуждены отложить операцию до выяснения причин и устранения выявленных нарушений», — заключила хирург Клиники СПбГУ.

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