Зимой или летом? Когда лучше делать плановую операцию, рассказали хирурги
Есть разные мнения насчет лучшего времени для плановой операции. Одни советуют весну или лето — якобы организм быстрее восстанавливается. Другие категорически отговаривают делать зимой — в холода и разгар сезона ОРВИ.
Конечно, многое зависит от заболевания, состояния пациента и специфики операции. К тому же не стоит забывать и об индивидуальных особенностях, которые могут помешать планам — например, аллергия, которая часто обостряется весной.
Так когда же лучше делать плановую операцию? Вот что говорят хирурги.
По мнению Ксении Тимофеевой, врача-хирурга Клиники СПбГУ, главный критерий, на который надо ориентироваться при планировании хирургического лечения, все же не дата в календаре, а общее состояние пациента.
«Действительно, существует распространенное мнение, что летом лучше воздержаться от плановых операций и перенести их на осень. Если бы мы говорили о хирургии прошлого столетия или лечебных учреждениях, оторванных от цивилизации, пожалуй, можно было бы согласиться с этим утверждением. Сейчас же, когда медицина шагнула далеко вперед и появились современные подходы к лечению пациентов, мы понимаем, что дата в календаре не играет ключевой роли в успешном исходе операции», — заверила Ксения Тимофеева.
По словам Евгения Серезлеева, заведующего хирургическим отделением №?2 Гатчинской клинической межрайонной больницы, в целом для малотравматичных вмешательств, той же лапароскопии, подойдет любой сезон, у них нет существенных ограничений.
А вот для открытых операций все же оптимальным временем считается ранняя осень, весна или зима. Лето действительно менее предпочтительно. Хирург объяснил, почему так.
«Летом жарко, больше потоотделение — это может осложнять заживление швов, повышать риск инфицирования ран, особенно у пожилых и пациентов с лишним весом. Кроме того, ношение бандажа в жаркое время может быть некомфортным. Также летом часто бывают отпуска у персонала, что иногда сказывается на загруженности и доступности опытных специалистов», — поясняет хирург.
По словам Евгения Серезлеева, осень, особенно сентябрь–октябрь, — наиболее благоприятный период. Уже нет жары, но еще нет эпидемий ОРВИ, иммунитет в норме, а организм адаптирован после лета.
«Аналогично — конец весны, май. Но не во время пика цветения, если у пациента аллергия», — добавляет специалист.
Зима, по мнению хирурга, тоже отличный вариант, ориентировочно за 2-3 недели до новогодних праздников и уже после каникул. Главное — не простудиться накануне вмешательства.
Когда плановую операцию надо перенести
Бывает так, что дата плановой операции назначена, человек настроился, сдал все обязательные в этом случае анализы, получил нужные справки, но буквально накануне слышит от врача: «Операцию переносим». А это, считайте, все надо проходить по новому кругу. Как же так?
«Перед плановым оперативным вмешательством мы всегда задаем себе один вопрос: „Готов ли пациент к операции не только психологически, но и физически, на уровне всего организма?“ Плановая хирургия — не гонка, это, по сути, тонко рассчитанная медицинская стратегия. Зачастую противопоказания — не полный запрет, а временные ограничения, которые сигнализируют „сейчас не время“», — поясняет Ксения Тимофеева.
Как говорит Евгений Серезлеев, есть общие противопоказания к плановой операции, которые требуют отсрочки, переноса вмешательства. К ним относятся следующие состояния:
Острое инфекционное заболевание (ОРВИ, грипп, ангина, кишечные инфекции). Повышается риск осложнений от анестезии, ухудшение заживления. В этом случае операцию можно будет проводить не раньше чем через 10-14 дней после полного выздоровления. А при тяжелом течении болезни для восстановления организма может потребоваться и больше времени — до 3-4 недель.
Обострение хронических заболеваний, включая бронхиальную астму, сахарный диабет, гипертонию. Операция в период нестабильного состояния может резко ухудшить течение болезни. В целом, как обращает внимание хирург, хронические болезни требуют особого внимания. Пациенты с кардиологической, эндокринной, гематологической или неврологической патологией в анамнезе обязательно должны перед операцией пройти осмотр у узкого врача-специалиста. Даже при наличии хронических заболеваний операция возможна, но только в случае, если потенциальная польза превышает риски.
Нарушения свертываемости крови. К ним относятся в том числе тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови), гемофилия. Это связано с повышенным риском кровотечений во время и после вмешательства.
Декомпенсация сердечно-сосудистой, дыхательной, почечной систем. Организм может не справиться с операционной нагрузкой и наркозом.
Беременность, за исключением экстренных и жизненно необходимых операций.
Аллергия в стадии обострения, включая реакцию на медикаменты, анестетики. В этом случае операцию могут перенести на время, когда будет достигнута устойчивая ремиссия с минимальным приемом антигистаминных препаратов, а также стабилизированы дыхательные функции, если они были нарушены. Именно поэтому аллергикам не стоит планировать операции на весну, в пик цветения.
«Если у пациента весной сильный поллиноз с дыхательными проявлениями — заложенностью, бронхоспазмом, то лучше перенести операцию. Если симптомы минимальны и контролируются, решение принимается индивидуально», — уточнил Евгений Серезлеев.
«Действительно обострение аллергии может стать весомой причиной отложить плановую операцию, тем более если все сопровождается бронхоспазмом, затрудненным дыханием, кожными высыпаниями, отеками, лихорадкой. Весной, когда в воздухе витает пыльца, аллергики находятся в повышенной группе риска. Поэтому для пациентов с тяжелым аллергическим анамнезом плановые операции лучше назначать на осень или зиму, когда иммунная система менее раздражена. Если же речь идет о легком поллинозе, сопровождающемся лишь чиханием, небольшим насморком и покраснением глаз, и при этом симптомы контролируются препаратами, операция, как правило, возможна. Особенно если вмешательство необходимо и может быть выполнено в условиях дневного стационара, не требует длительной анестезии или сложной реабилитации», — добавляет Ксения Тимофеева.
Также вмешательство могут перенести, если предоперационные анализы или обследования показали отклонения от нормы.
«В этом случае мы тоже вынуждены отложить операцию до выяснения причин и устранения выявленных нарушений», — заключила хирург Клиники СПбГУ.
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