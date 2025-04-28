У каких людей алкоголь быстрее разрушает печень — и почему
У людей с диабетом, гипертонией и скоплением жира на животе печень быстрее «выходит из строя», когда они употребляют алкоголь. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии, о работе которых сообщил журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH). Результаты показали, что у людей с высоким кровяным давлением, высоким уровнем сахара в крови или абдоминальным ожирением выпивка двое повышает риск развития жировой болезни печени.
Что такое алкогольная болезнь печени?
Это поражение печени, которое развивается в связи со злоупотреблением алкоголем. Как правило, патология развивается поэтапно, начинаясь с накопления жира в клетках печени. Если человек продолжает пить, не заботясь об ограничении, то патологический процесс в печени прогрессирует, развивается воспаление и гибель гепатоцитов, а затем происходит рубцевание печеночной ткани, которое ограничивает функцию органа и переходит (при отсутствии лечения) в необратимую стадию, известную как цирроз.
По расчетам ученых, люди, чья печень особенно чувствительна к выпивке, подвергается этому патологическому преображению при ежедневном потреблении двух порций алкоголя у женщин и четырех порций — у мужчин.
У кого еще алкоголь очень быстро разрушает печень
В разговоре с врачом-гепатологом Аллой Южновой MedikForum.ru поинтересовался, какие еще люди в большей степени рискуют печенью из-за спиртного.
Люди с дефицитом печеночных ферментов:
Почему они так уязвимы: у них медленно расщепляется ацетальдегид (токсичный продукт распада алкоголя)
Какие проблемы у них могут быстро развиться вследствие приема спиртного:
Жировая дистрофия печени (стеатоз);
Алкогольный гепатит.
Пациенты с вирусными гепатитами (особенно с гепатитом С):
Почему они уязвимы: Вирус и алкоголь усиливают повреждающее действие друг друга.
Каким проблемам они становятся подвержены:
Молниеносный фиброз;
Рак печени – его риск становится выше в 5 раз.
Люди с генетической предрасположенностью:
Почему они уязвимы: мутации в генах (PNPLA3, TM6SF2) ускоряют накопление жира.
Каким проблемам они становятся подвержены:
Ранний стеатоз (даже при умеренном употреблении спиртного);
Быстрое преображение стеатоза в цирроз.
Женщины:
Почему они уязвимы: женский организм производит меньше фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому он медленнее расщепляет алкоголь, и тот, задерживаясь в теле, проявляет более интенсивный разрушительный эффект.
Каким проблемам подвержены выпивающие женщины:
Цирроз развивается при меньших дозах алкоголя;
Чаще возникает острый алкогольный гепатит.
Люди с жирной печенью (из-за неправильного питания):
Почему они уязвимы: их печень оказывается критически перегружена жиром
Каким проблемам они становятся подвержены:
Алкогольный стеатоз развивается за 1-2 года;
Происходит быстрый переход в фиброз.
Люди возрастом после 50 лет:
Почему они уязвимы: чем ближе к старости, тем сильнее снижается способность печени к регенерации
Каким проблемам они подвержены:
Токсическое поражение органа даже от малых доз;
Печеночная недостаточность.
Как быстро болезни печени возникают у людей из групп риска
Жировая болезнь (стеатоз) — может появиться уже через 2-3 месяца регулярного употребления;
Фиброз (рубцевание ткани) — возникает через 1-3 года;
Цирроз (необратимое поражение) — может развиться за 5-7 лет вместо обычных 10-15.
«Людям из групп риска следует полностью отказаться от алкоголя — безопасных доз для них практически не существует».
Как понять, что печень поражена
Долгое время это может проявляться неспецифическими симптомами. Повышенная усталость и быстро возникающее утомление, рассеянность, повышенная раздражительность, дискомфорт или тяжесть в правом боку, желтизна глаз — все это требует обращения к врачу и проверки состояния печени.
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