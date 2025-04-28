У каких людей алкоголь быстрее разрушает печень — и почему

Диабетики, гипертоники, люди с лишним жиром на животе — кто еще рискует своей печенью из-за выпивки особенно сильно?У людей с диабетом, гипертонией и скоплением жира на животе печень быстрее «выходит из строя», когда они употребляют алкоголь. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии, о работе которых сообщил журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH). Результаты показали, что у людей с высоким кровяным давлением, высоким уровнем сахара в крови или абдоминальным ожирением выпивка двое повышает риск развития жировой болезни печени.Что такое алкогольная болезнь печени?Это поражение печени, которое развивается в связи со злоупотреблением алкоголем. Как правило, патология развивается поэтапно, начинаясь с накопления жира в клетках печени. Если человек продолжает пить, не заботясь об ограничении, то патологический процесс в печени прогрессирует, развивается воспаление и гибель гепатоцитов, а затем происходит рубцевание печеночной ткани, которое ограничивает функцию органа и переходит (при отсутствии лечения) в необратимую стадию, известную как цирроз.По расчетам ученых, люди, чья печень особенно чувствительна к выпивке, подвергается этому патологическому преображению при ежедневном потреблении двух порций алкоголя у женщин и четырех порций — у мужчин.У кого еще алкоголь очень быстро разрушает печеньВ разговоре с врачом-гепатологом Аллой Южновой MedikForum.ru поинтересовался, какие еще люди в большей степени рискуют печенью из-за спиртного.Люди с дефицитом печеночных ферментов:Почему они так уязвимы: у них медленно расщепляется ацетальдегид (токсичный продукт распада алкоголя)Какие проблемы у них могут быстро развиться вследствие приема спиртного:Жировая дистрофия печени (стеатоз);Алкогольный гепатит.Пациенты с вирусными гепатитами (особенно с гепатитом С):Почему они уязвимы: Вирус и алкоголь усиливают повреждающее действие друг друга.Каким проблемам они становятся подвержены:Молниеносный фиброз;Рак печени – его риск становится выше в 5 раз.Люди с генетической предрасположенностью:Почему они уязвимы: мутации в генах (PNPLA3, TM6SF2) ускоряют накопление жира.Каким проблемам они становятся подвержены:Ранний стеатоз (даже при умеренном употреблении спиртного);Быстрое преображение стеатоза в цирроз.Женщины:Почему они уязвимы: женский организм производит меньше фермента алкогольдегидрогеназы, поэтому он медленнее расщепляет алкоголь, и тот, задерживаясь в теле, проявляет более интенсивный разрушительный эффект.Каким проблемам подвержены выпивающие женщины:Цирроз развивается при меньших дозах алкоголя;Чаще возникает острый алкогольный гепатит.Люди с жирной печенью (из-за неправильного питания):Почему они уязвимы: их печень оказывается критически перегружена жиромКаким проблемам они становятся подвержены:Алкогольный стеатоз развивается за 1-2 года;Происходит быстрый переход в фиброз.Люди возрастом после 50 лет:Почему они уязвимы: чем ближе к старости, тем сильнее снижается способность печени к регенерацииКаким проблемам они подвержены:Токсическое поражение органа даже от малых доз;Печеночная недостаточность.Как быстро болезни печени возникают у людей из групп рискаЖировая болезнь (стеатоз) — может появиться уже через 2-3 месяца регулярного употребления;Фиброз (рубцевание ткани) — возникает через 1-3 года;Цирроз (необратимое поражение) — может развиться за 5-7 лет вместо обычных 10-15.«Людям из групп риска следует полностью отказаться от алкоголя — безопасных доз для них практически не существует».Как понять, что печень пораженаДолгое время это может проявляться неспецифическими симптомами. Повышенная усталость и быстро возникающее утомление, рассеянность, повышенная раздражительность, дискомфорт или тяжесть в правом боку, желтизна глаз — все это требует обращения к врачу и проверки состояния печени.

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