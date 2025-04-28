Cancer Research: разработан метод выявления рака простаты с помощью анализа мочи

Ученые из Каролинского института выяснили, что рак простаты можно выявлять на ранней стадии с помощью обычного анализа мочи. В этом помогли искусственный интеллект и глубокий анализ активности генов в опухолях.Рак простаты — одна из самых распространенных причин смерти среди мужчин во всем мире. Одной из главных проблем в диагностике долгое время оставалась нехватка точных маркеров, которые могли бы обнаружить болезнь на ранней стадии.В новой работе авторы исследовали тысячи клеток опухолей, изучая активность всех человеческих генов. На основе этих данных они создали цифровые модели рака простаты и с помощью ИИ нашли новые белки-маркеры болезни. Их проверили на почти двух тысячах пациентах, изучив кровь, ткани простаты и мочу.Результаты показали, что новые маркеры в моче могут с высокой точностью указывать на наличие и тяжесть рака простаты — даже лучше, чем используемый сегодня тест с биопсией.«Анализ мочи — это простой, безболезненный и удобный способ диагностики, который можно будет проводить даже дома», — пояснил руководитель исследования Микаэль Бенсон из Каролинского института.Впереди — масштабные клинические испытания. Ученые надеются, что новые маркеры помогут быстрее выявлять рак простаты и спасать жизни, а также сократить количество ненужных биопсий у здоровых мужчин.

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