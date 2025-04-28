Цифровая усталость у россиян: почему мы чувствуем себя истощенными и как с этим бороться

Что такое синдром цифровой усталости?Перегрузка, возникающая из-за постоянного использования гаджетов и цифровых сервисов, ведет к развитию синдрома цифровой усталости (которым, как оказалось, страдает большинство россиян — 73 процента). Специальный опрос показал, что больше 60 процентов наших соотечественников не мыслят свое существование без телефона и постоянной связи. Это отношение сохраняется, несмотря на то, что некоторые нюансы постоянного нахождения в доступе нередко становятся для людей дополнительными раздражителями и активаторами стресса.Таким образом, многие россияне сегодня испытывают синдром цифровой усталости — состояние физического и эмоционального истощения, провоцируемого постоянным использованием гаджетов и пребыванием в интернете. Это не просто усталость глаз — последствием цифровой перегрузки нередко становится комплексное нарушение работы организма из-за цифровой перегрузки.Как возникает цифровая усталость?Происходит информационная перегрузка:Мозг человека не способен эффективно обрабатывать то количество рекламных сообщений, которые видит среднестатистический пользователь ежедневно.Происходит постоянное переключение внимания:Примерно каждые 6–8 минут мы отвлекаемся на чтение какого-нибудь уведомления или новостных ресурсов, каких-то других ресурсов, не имеющих отношения к работе. Со временем это может привести к снижению концентрации внимания. К тому же подобное «потребление» сетевого контента снижает производительность (она падает на 40 процентов и увеличивает время выполнения задач почти в два раза).На нас влияет синий свет экранов:Такой свет подавляет выработку мелатонина, вызывая проблемы с засыпанием, и ухудшает качество сна — он уменьшает фазы глубокого сна и делает его менее глубоким и крепким.Кто больше всего подвержен цифровой усталости?Группы риска:Офисные работники, проводящие за компьютером 8 часов в день и больше;Подростки, которые проводят в соцсетях по минимум 6 часов в день;Люди, работающие удаленно: у них часто «размываются» границы работы и отдыха;Родители.Как узнать проблемуОсновные симптомы:Физические проявления:Головные боли;Сухость и покраснение глаз;Боли в шее и спине;Бессонница.Эмоциональные признаки:Раздражительность;Повышенная тревожность;Апатия, снижение мотивации.К каким проблемам со здоровьем это приводитНарушения зрения. 70 процентов активных пользователей гаджетов сталкиваются с «компьютерным зрительным синдромом» — он проявляется в снижении остроты зрения и развитии синдрома сухого глазаПсихологические расстройства. По данным ВОЗ, цифровая перегрузка увеличивает риск возникновения депрессии, тревожных расстройств.Снижение когнитивных функций. Постоянное использование гаджетов, перекладывание на них тех функций, которые должен выполнять наш головной мозг, может оглуплять нас. У тех, кто постоянно в интернете, может ухудшаться память, способность к обучению, креативное мышление.Как влияет цифровая усталость на обществоОколо 45% россиян проверяют телефон в первые 5 минут после пробужденияСреднестатистический пользователь касается телефона 2 617 раз в день60% сотрудников сами признаются, что цифровая усталость снижает их продуктивность, но продолжают бороздить интернет.Как бороться с цифровой усталостьюВрачи рекомендуют прежде всего осознать свои цифровые привычки и регулярно давать мозгу отдых от «информационного шума».Следовать цифровому детоксу:Рекомендуется выделять 1–2 часа в день без гаджетов;Отключать на определенные периоды функцию уведомлений.Соблюдать правило 20–20–20:Каждые 20 минут нужно отводить взгляд от экрана на 20 секунд, смотря на объект в 20 метрахОсознанно потреблять сетевой контент:Удалять ненужные приложения;Ограничивать время в соцсетях.Быть физически активным:Совершать прогулки без телефона;Выполнять упражнения для глаз.

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