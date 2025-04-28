ТОS: у большинства молодых людей есть признаки синдрома сухого глаза

У подавляющего большинства молодых людей наблюдаются симптомы сухости глаз. К такому выводу пришли ученые из Школы оптометрии при Университете Астона.В исследовании приняли участие 50 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Все участники рассказали о состоянии здоровья глаз и сдали образцы слезной жидкости для лабораторного анализа. В результате у 56% испытуемых был диагностирован полноценный синдром сухого глаза, а у 90% молодых людей выявили хотя бы один признак заболевания.Кроме того, у половины участников отмечалась потеря не менее четверти мейбомиевых желез, которые отвечают за формирование защитного слоя слезной пленки.Синдром сухого глаза развивается при недостаточной выработке слез или нарушении их состава. Это приводит к зуду, жжению, покраснению глаз, светобоязни и размытости зрения. Особенно подвержены риску носители контактных линз и те, кто проводит много времени за экранами. Исследователи уточнили, что в среднем участники исследования использовали электронные устройства по восемь часов в день.Через год ученые повторно обследовали добровольцев и зафиксировали ухудшение состояния у многих из них. Авторы исследования подчеркнули важность ранней диагностики и профилактики болезни: регулярные перерывы при работе за компьютером, упражнения на моргание, поддержание водного баланса, соблюдение режима сна и диета с высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут значительно снизить риск развития синдрома.В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить биомаркеры, свидетельствующие о начале заболевания, и роль питания в поддержании здоровья глаз.

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