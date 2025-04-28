Врач предостерегла от опасной ошибки при тренировке интимных мышц
Врач рассказала, что мышцы тазового дна поддерживают органы малого таза: матку, влагалище, мочевой пузырь и прямую кишку. Если эти мышцы слабые, то может возникнуть недержание мочи, опущение органов и снижение чувствительности. В этом случае, по словам Крупновой, часто назначают упражнения Кегеля — ритмичные сокращения мышц, используемых для остановки струи мочи.
Гинеколог посоветовала начать тренировку с выполнения простых сжатий на три-пять секунд по 10–15 повторений. «Упражнения можно выполнять где угодно: сидя, лежа или стоя. Но тренироваться нужно на пустой мочевой пузырь», — объяснила Крупнова. Врач добавила, что не нужно сжимать мышцы во время мочеиспускания, так как это вредит здоровью и может вызвать воспаление.
Гинеколог также отметила, что, прежде чем делать упражнения Кегеля, стоит проконсультироваться со специалистом.
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