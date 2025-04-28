Названы три приводящие к слабоумию ежедневные привычки

Невролог Байбин Чен заявил, что три ежедневные привычки ускоряют развитие слабоумия.Как предупредил Чен, риск развития слабоумия увеличивается из-за чрезмерного употребления сахара и сладких напитков. Кроме того, данная привычка приводит к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и ожирения. Также медик посоветовал отказаться от громкого прослушивания музыки в наушниках, что особенно распространено среди подростков и молодых людей.По словам врача, плохое качество сна также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий и болезни Альцгеймера. Специалист призвал заботиться о качестве ночного отдыха с юности, поскольку он является основополагающим фактором физического, психического и эмоционального благополучия. В заключение Чен отметил, что, согласно исследованиям ученых, дефицит сна негативно влияет на структуру головного мозга, причем независимо от наличия биомаркеров слабоумия.

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