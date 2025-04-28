Ученые выяснили, как дофамин помогает нам в обучении

Дофамин известен как «молекула мотивации», но новое исследование показало: он играет куда более сложную роль, помогая нам адаптироваться и учиться избегать угроз.Ученые из Северо-Западного университета обучали мышей реагировать на сигналы опасности. Они обнаружили, что в двух зонах прилежащего ядра мозга дофамин вел себя по-разному: в одной его уровень рос, в другой снижался. Эти зоны активировались на разных этапах обучения — сначала при распознавании угрозы, потом при закреплении избегания.Когда избежать неприятности становилось невозможно, дофаминовые сигналы откатывались, показывая, что дофамин гибко подстраивается под контекст, а не просто «закрепляет» опыт. Это объясняет, почему нарушения его работы могут приводить к тревожным расстройствам и ОКР.Авторы подчеркивают: дофамин — не враг, которого нужно «детоксицировать», а важный механизм обучения и адаптации. Попытки полностью подавить его активность лишают мозг способности эффективно справляться с рисками и изменениями.

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