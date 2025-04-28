Назван нетипичный признак болезни сердца

Боль в животе, тошнота и рвота могут быть симптомами ишемической болезни сердца, рассказал врач-кардиолог Юрий Данилушкин.Данилушкин отметил, что ишемическая болезнь сердца является частой причиной инфарктов. Главным симптомом заболевания он назвал стенокардию. По словам врача, это состояние обычно характеризуется сильной сдавливающей болью, которая резко появляется и проходит за несколько минут. Как правило, она ощущается за грудиной, распространяется на левую лопатку, плечо, шею и нижнюю челюсть.Кардиолог обратил внимание на то, что в 10-20 процентах случаев стенокардия имеет нетипичные проявления. Он уточнил, что это может быть боль в правой половине грудной клетки или боль в животе, которая сопровождается тошнотой и рвотой. «Иногда ощущения при стенокардии могут симулировать острую зубную боль. У ряда пациентов ишемия сердца вообще не сопровождается болевым синдромом», — заявил Данилушкин.Специалист добавил, что нетипичное течение стенокардии чаще бывает у женщин. По его словам, это связано с особенностями женской вегетативной нервной системой и гормонального фона.

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