Neurology: метаболический синдром значительно увеличивает риск развития деменции

Метаболический синдром может поставить под угрозу не только сердечно-сосудистую систему, но и мозг — причем раньше, чем ожидалось. Установлено, что типичные заболевания, связанные с образом жизни, такие как ожирение и высокое кровяное давление, связаны с повышенным риском развития деменции в возрасте до 65 лет.Новое исследование с участием экспертов из Университета Сунгсил в Южной Корее изучало, влияют ли метаболический синдром и его отдельные симптомы на риск раннего развития деменции. Результаты можно прочитать в журнале Neurology.Южнокорейское исследование было основано на национальных данных о состоянии здоровья почти двух миллионов человек в возрасте от 40 до 60 лет, которые прошли медицинское обследование.Среди прочего регистрировались окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, холестерина и триглицеридов. По данным исследователей, у четверти участников наблюдался метаболический синдром.Это сочетание проблем со здоровьем, которые часто возникают одновременно. К ним относятся избыточный жир на животе, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень триглицеридов (форма жира в крови) и низкий уровень холестерина ЛПВП, который часто считается здоровым.В среднем участники находились под медицинским наблюдением в течение восьми лет. За это время у 8921 человека развилась деменция, что составляет около 0,45 процента от общей численности группы. Принимались во внимание различные формы деменции, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию.Результаты исследования показывают, что у людей с метаболическим синдромом риск развития деменции в возрасте до 65 лет на 24 процента выше, и, по словам экспертов, каждый отдельный фактор риска — от высокого уровня сахара в крови до низкого уровня холестерина ЛПВП — увеличивает риск развития деменции.По данным группы, больше всего пострадали те, у кого наблюдались все пять признаков синдрома: у них риск развития деменции был повышен на 70 процентов.Кроме того, были обнаружены различия между полами. У женщин с метаболическим синдромом риск развития деменции повышен на 34%, тогда как у мужчин — всего на 15%. Возраст также сыграл свою роль: люди в возрасте 40 лет подвергались большему риску, чем те, кому за 50, добавляют исследователи.«Наши результаты показывают, что изменения образа жизни для снижения риска метаболического синдрома, такие как здоровое питание, регулярные физические упражнения, здоровый вес, отказ от курения и снижение стресса, могут помочь снизить риск раннего начала деменции , — резюмирует автор исследования Минву Ли.Те, кто избавляется от жира на животе, контролирует артериальное давление и уровень сахара в крови и регулярно занимается спортом, по-видимому, защищают не только свое сердце и кровеносные сосуды, но и свои когнитивные способности. Однако теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы конкретно определить основу этой связи и доказать причинно-следственную связь, поскольку текущее наблюдательное исследование не смогло это четко продемонстрировать.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки